Tuyển Nhân viên kinh doanh Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Tiếp cận khách hàng là các bệnh viện, các trạm y tế, trung tâm tiêm chủng, các phòng khám chữa bệnh, nhà thuốc... tại địa bàn được phân công để giới thiệu về các sản phẩm trong ngành hàng ứng viên làm việc.

Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Thực hiện các chương trình xúc tiến bán hàng, marketing, chăm sóc khách hàng và đề xuất các hoạt động nhằm nâng cao khả năng bán hàng tại địa bàn phụ trách.

Tiếp nhận các đơn đặt hàng từ các khách hàng, phối hợp với các bộ phận trong công ty để lên đơn hàng, vận hàng cho khách hàng.

Thu thập và phát triển data khách hàng từ các nguồn khác nhau trên thị trường.

Thực hiện lập kế hoạch triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả công việc theo ngày, tuần, tháng với cấp quản lý trực tiếp.