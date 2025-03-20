Tuyển Nhân viên kinh doanh Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng
- Quảng Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp cận khách hàng là các bệnh viện, các trạm y tế, trung tâm tiêm chủng, các phòng khám chữa bệnh, nhà thuốc... tại địa bàn được phân công để giới thiệu về các sản phẩm trong ngành hàng ứng viên làm việc.
Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Thực hiện các chương trình xúc tiến bán hàng, marketing, chăm sóc khách hàng và đề xuất các hoạt động nhằm nâng cao khả năng bán hàng tại địa bàn phụ trách.
Tiếp nhận các đơn đặt hàng từ các khách hàng, phối hợp với các bộ phận trong công ty để lên đơn hàng, vận hàng cho khách hàng.
Thu thập và phát triển data khách hàng từ các nguồn khác nhau trên thị trường.
Thực hiện lập kế hoạch triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả công việc theo ngày, tuần, tháng với cấp quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.
Các phúc lợi về sức khỏe, tiêm phòng hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
