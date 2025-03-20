Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Finy làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Quảng Nam - Bắc Ninh, Huyện Thăng Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Tiếp đón, tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ của Finy

Tìm kiếm, phát triển tệp khách hàng và hỗ trợ các hoạt động marketing, thúc đẩy kinh doanh.

Liên hệ chăm sóc khách hàng vay và duy trì mối quan hệ với khách hàng sau bán hàng;

Thẩm định tài sản và thông báo giá trị khoản vay phù hợp nhất cho khách hàng.

Quản lý các giao dịch và ghi nhận vào hệ thống theo đúng quy trình.

Phát triển các Cộng tác viên kinh doanh;

Tham gia nhắc nợ, đốc thúc trả nợ cho các khoản vay cầm cố;

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, tuổi từ 20 – 35 tuổi và tốt nghiệp từ Cấp 3 trở lên.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tính cách trung thực, tận tâm, nhiệt huyết trong công việc.

Tự tin giao tiếp, làm việc nhóm và có thể chịu áp lực công việc.

Kỹ năng tin học văn phòng.

Trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty cổ phần Finy Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Thu nhập theo tháng không giới hạn (bao gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng theo kết quả kinh doanh)

Thưởng cuối năm, thưởng kết quả kinh doanh, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỷ...

Phúc lợi:

Phụ cấp ăn trưa

Thưởng kinh doanh theo tình hình kinh doanh của Khu vực, Công ty, thưởng cuối năm, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỷ...

Cung cấp thiết bị làm việc: laptop, máy tính, tài liệu.....

Đánh giá năng xuất công việc để cân nhắc thăng chức và điều chỉnh lương định kỳ, hoặc trước hạn khi kết quả làm việc xuất sắc;

Tham gia các hoạt động sinh nhật, du lịch, teambuilding,... của Công ty;

Hưởng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm (12 - 14 ngày), nghỉ Lễ theo quy định;

Môi trường làm việc Fintech năng động và sáng tạo, đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.

Thời gian làm việc:

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 518 Xã Đàn, Đống Đa

- Hà Nội: 302 Nguyễn Văn Cừ, 89A Đàm Quang Trung,, Long Biên

- Hà Nội: 575 Quang Trung, Hà Đông

- Hà Nội: 1347 Giải Phóng, Hoàng Mai

- Hà Nội: 107 Cầu Giấy, Cầu Giấy

- Hà Nội: 178 Yên Lãng, Đống Đa

- Hà Nội: 8A Bắc Sơn - Chúc Sơn, Chương Mỹ

- Hà Nội: 99 Kim Mã, Ba Đình

- Hà Nội: 18 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

- Hà Nội: Thanh Nhàn, Thanh Xuân, Sóc Sơn

- Hà Nội: Phố Ga, TT Thường Tín, Thường Tín

- Hà Nội: TT phú xuyên, Phú Xuyên

- Hà Nội: TT Đông Anh, Đông Anh

- Hà Nội: Phố Keo - Kim Sơn ; Ngô Xuân Quảng, Gia Lâm

- Hà Nội: 57 Võ Chí Công, Tây Hồ

- Hà Nội: Trạm Trôi, Hoài Đức

- Quảng Nam: Điện Ngọc, Điện Bàn, Điện Bàn

- Quảng Nam: Hà Lam, Thăng Bình

- Bắc Ninh: Thuận Thành

- Bắc Ninh: Yên Phong

- Bắc Ninh: Quế Võ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Finy

