Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Đường Cây Giá Hạ, Cẩm Thanh, TP Hội An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với các bộ phận liên quan để lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing, quảng cáo cho các dự án khách sạn.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường lưu trú hội an

Xây dựng và quản lý ngân sách marketing cho các dự án.

Quản lý và giám sát hoạt động của các kênh marketing online và offline.

Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và đề xuất các giải pháp tối ưu.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về hoạt động marketing.

Tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ với các đối tác truyền thông, báo chí.

Hỗ trợ trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu của Sứ Hội An.

Phối hợp với bộ phận bán hàng để hỗ trợ quá trình bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing khách sạn.

Hiểu biết sâu rộng về thị trường bất động sản Việt Nam.

Có kinh nghiệm trong việc lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing online và offline.

Thành thạo các công cụ marketing online như Google Ads, Facebook Ads, SEO…

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo tốt.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP

