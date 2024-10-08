Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 22 - 26 Triệu

Mức lương 22 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Lô 5, khu công nghiệp Đình Trám, phường Nếnh, Việt Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 22 - 26 Triệu

Quản lý và điều phối hoạt động sản xuất của phòng Dập. Lập kế hoạch sản xuất, báo cáo tiến độ KHSX cho Ban Giám đốc. Phân công nhiệm vụ, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong phòng. Kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra. Quản lý và tối ưu hóa nguồn lực sản xuất, bao gồm nhân lực, vật liệu, máy móc thiết bị. Phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất. Thực hiện các báo cáo về hoạt động sản xuất cho Ban Giám đốc. Tham gia xây dựng và triển khai các quy trình, tiêu chuẩn sản xuất. Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra trơn tru. Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất.

Với Mức Lương 22 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí,..... hoặc các ngành nghề liên quan. Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm việc trong dây chuyền dập của nhà máy sản xuất. Có khả nắng chịu được áp lực công việc Có khả năng giao tiếp, truyền đạt, thuyết phục, giải quyết vấn đề. Có tinh thần trách nhiệm cao,chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 22 - 26 triệu + PC + thưởng theo quy chế. Đóng BHXH full lương, đẩy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin