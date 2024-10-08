Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 22 - 26 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH

Trưởng phòng sản xuất

Mức lương
22 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Lô 5, khu công nghiệp Đình Trám, phường Nếnh, Việt Yên

Quản lý và điều phối hoạt động sản xuất của phòng Dập. Lập kế hoạch sản xuất, báo cáo tiến độ KHSX cho Ban Giám đốc. Phân công nhiệm vụ, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong phòng. Kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra. Quản lý và tối ưu hóa nguồn lực sản xuất, bao gồm nhân lực, vật liệu, máy móc thiết bị. Phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất. Thực hiện các báo cáo về hoạt động sản xuất cho Ban Giám đốc. Tham gia xây dựng và triển khai các quy trình, tiêu chuẩn sản xuất. Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra trơn tru. Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí,..... hoặc các ngành nghề liên quan. Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm việc trong dây chuyền dập của nhà máy sản xuất. Có khả nắng chịu được áp lực công việc Có khả năng giao tiếp, truyền đạt, thuyết phục, giải quyết vấn đề. Có tinh thần trách nhiệm cao,chủ động trong công việc.
Lương cơ bản: 22 - 26 triệu + PC + thưởng theo quy chế. Đóng BHXH full lương, đẩy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô E5, khu công nghiệp Đình Trám, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

