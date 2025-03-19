Tuyển Trưởng phòng sản xuất Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng sản xuất Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd

Trưởng phòng sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: M

- 6 Plot, Thang Long II Industrial Park, Di Su Ward, My Hao Town, Hung Yen Province, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu và nắm vững nguyên lý vận hành của tất cả các loại máy móc sản xuất, model sản phẩm, quy trình sản xuất hiện tại của công ty.
- Lập kế hoạch chi tiết về thiết bị và cơ sở sản xuất
- Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động cải tiến quy trình sản xuất, máy móc, tuân thủ các quy định về an toàn và môi trường
- Phát triển chuyền sản xuất và nghiên cứu sản phẩm mới
- Ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc tại nhà máy tại KCN Thăng Long II, Hưng Yên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kỹ thuật
- Tuổi từ 25-32
- Tiếng Nhật từ N3 trở lên
- Có kinh nghiệm từ 2-3 năm về kỹ thuật sản xuất
- Từng làm tại công ty sản xuất linh kiện, hoặc sản xuất liên quan đến xe 2 bánh hoặc 4 bánh
- Hiểu biết về IATF 16949
- Sinh sống ở Hưng Yên là một lợi thế

Tại Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd

Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: M-6 Plot, Thang Long II Industrial Park, Di Su Ward, My Hao Town, Hung Yen Province, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

