Tuyển Trưởng phòng sản xuất Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: M - 6 Plot, Thang Long II Industrial Park, Di Su Ward, My Hao Town, Hung Yen Province, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

- Nghiên cứu và nắm vững nguyên lý vận hành của tất cả các loại máy móc sản xuất, model sản phẩm, quy trình sản xuất hiện tại của công ty.

- Lập kế hoạch chi tiết về thiết bị và cơ sở sản xuất

- Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động cải tiến quy trình sản xuất, máy móc, tuân thủ các quy định về an toàn và môi trường

- Phát triển chuyền sản xuất và nghiên cứu sản phẩm mới

- Ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc tại nhà máy tại KCN Thăng Long II, Hưng Yên

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kỹ thuật

- Tuổi từ 25-32

- Tiếng Nhật từ N3 trở lên

- Có kinh nghiệm từ 2-3 năm về kỹ thuật sản xuất

- Từng làm tại công ty sản xuất linh kiện, hoặc sản xuất liên quan đến xe 2 bánh hoặc 4 bánh

- Hiểu biết về IATF 16949

- Sinh sống ở Hưng Yên là một lợi thế

