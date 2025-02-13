Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Nanofilm Technologies Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 1,000 - 2,500 USD

• Chủ trì toàn bộ công việc sản xuất trong phân xưởng, tổ chức và giám sát nhân viên hoàn thành các công việc khác nhau trong phạm vi trách nhiệm (10%)

• Tổ chức các cuộc họp công khai các vấn đề bất thường, trọng điểm trong ngày (5%)

• Thực hiện hệ thống trách nhiệm và tiêu chuẩn công việc của vị trí sản xuất, giao tiếp, phối hợp nội bộ (10%)

• Chịu trách nhiệm thực hiện, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quy trình sản xuất, hệ thống an toàn và quản lý (10%)

• Theo kế hoạch sản xuất, phân bổ và lập lịch trình nhân lực hợp lý, nắm bắt kịp thời tiến độ sản xuất, đảm bảo cân bằng sản xuất người máy và quản lý hoạt động có trật tự (15%)

• Đưa ra các đề xuất hợp lý về tiêu chuẩn chất lượng và quy trình của sản phẩm, để có thể nâng cao năng suất và hiệu quả, đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện trong quá trình sản xuất (10%)

• Kiểm soát các nguồn lực sản xuất, chẳng hạn như vật tư tiêu hao, đồ đạc, v.v. (5%)

• Kiểm soát vật tư tiêu hao sản xuất, chi phí nước, điện, giờ làm việc, v.v. (5%)

• Hỗ trợ trợ lý quản lý thúc đẩy các hoạt động cải tiến sản xuất, tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất (10%)

• Thực hiện đào tạo, giáo dục và quản lý nhân viên, nâng cao kỹ năng của nhân viên và tiến hành đánh giá (10%)

• Hoàn thành các hạng mục công việc khác nhau do cấp trên bố trí (10%)