Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2A Phạm Sư Mạnh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách ngắn/ trung/ dài hạn

Xây dựng và chuẩn hóa hệ thống biểu mẫu KH tài chính, ngân sách

Lập/Xây dựng kế hoạch ngân sách ngắn/ trung/ dài hạn

Kiểm soát triển khai thực hiện KH tài chính

Tổng hợp báo cáo, phân tích và đưa ra cảnh báo/ đề xuất/ phương án tối ưu

Xây dựng và chuẩn hóa hệ thống biểu mẫu phân tích hiệu quả dự án

Đào tạo, hướng dẫn CVTC thực hiện, lập báo cáo phân tích hiệu quả tài chính các dự án

Thẩm định và phân tích hiệu quả, tính khả thi và đưa ra các đề xuất, giải pháp

Quản lý vốn góp, các nguồn vốn để thực hiện triển khai các dự án

Xây dựng và chuẩn hóa biểu mẫu cho công tác quản lý vốn

Phối hợp với Ban nguồn vốn, Ban KTTC, Tập đoàn điều phối các nguồn vốn chưa sử dụng

Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp tại từng thời kỳ, đề xuất biện pháp sử dụng và cân đối nguồn vốn hiệu quả.

4. Các công việc quản trị

Tổ chức quản lý, lưu trữ tài liệu tài chính

Tổ chức phổ biến, hướng dẫn các chế độ, thông lệ tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty

Chủ trì hoặc tham gia các dự án, chương trình theo sự phân công

Thực hiện báo cáo quản trị theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên và ưu tiên có chứng chỉ về Kế toán, kiểm toán, tài chính

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm tài chính, kế toán và trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng/ Phó, Trưởng ban Tài chính tại các Tập đoàn lớn

Tiếng Anh đọc hiểu 4 kỹ năng

Kỹ năng lãnh đạo và phát triển con người

Chủ động, tích cực, có trách nhiệm, có khả năng kiểm soát, phân tích và giải quyết vấn đề

Nắm vững kiến thức về tài chính kế toán, phân tích, đầu tư và các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Nắm chắc các model phân tích tài chính, quản trị rủi ro

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Đơn vị thành viên của tập đoàn BĐS uy tín hàng đầu Việt Nam

Mở rộng kết nối và làm việc trực tiếp với các đơn vị Quản lý, Vận hành Khách sạn uy tín thế giới (Hilton, Accor...)

Chế độ đãi ngộ theo quy định của Pháp luật (BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ...) và của Công ty: Thưởng Lễ Tết, tham gia các hoạt động gắn kết tập thể, chính sách thăm hỏi, sinh nhật...

