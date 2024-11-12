Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T
- Hà Nội: 2A Phạm Sư Mạnh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách ngắn/ trung/ dài hạn
Xây dựng và chuẩn hóa hệ thống biểu mẫu KH tài chính, ngân sách
Lập/Xây dựng kế hoạch ngân sách ngắn/ trung/ dài hạn
Kiểm soát triển khai thực hiện KH tài chính
Tổng hợp báo cáo, phân tích và đưa ra cảnh báo/ đề xuất/ phương án tối ưu
Xây dựng và chuẩn hóa hệ thống biểu mẫu phân tích hiệu quả dự án
Đào tạo, hướng dẫn CVTC thực hiện, lập báo cáo phân tích hiệu quả tài chính các dự án
Thẩm định và phân tích hiệu quả, tính khả thi và đưa ra các đề xuất, giải pháp
Quản lý vốn góp, các nguồn vốn để thực hiện triển khai các dự án
Xây dựng và chuẩn hóa biểu mẫu cho công tác quản lý vốn
Phối hợp với Ban nguồn vốn, Ban KTTC, Tập đoàn điều phối các nguồn vốn chưa sử dụng
Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp tại từng thời kỳ, đề xuất biện pháp sử dụng và cân đối nguồn vốn hiệu quả.
4. Các công việc quản trị
Tổ chức quản lý, lưu trữ tài liệu tài chính
Tổ chức phổ biến, hướng dẫn các chế độ, thông lệ tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty
Chủ trì hoặc tham gia các dự án, chương trình theo sự phân công
Thực hiện báo cáo quản trị theo yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm tài chính, kế toán và trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng/ Phó, Trưởng ban Tài chính tại các Tập đoàn lớn
Tiếng Anh đọc hiểu 4 kỹ năng
Kỹ năng lãnh đạo và phát triển con người
Chủ động, tích cực, có trách nhiệm, có khả năng kiểm soát, phân tích và giải quyết vấn đề
Nắm vững kiến thức về tài chính kế toán, phân tích, đầu tư và các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Nắm chắc các model phân tích tài chính, quản trị rủi ro
Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T Thì Được Hưởng Những Gì
Đơn vị thành viên của tập đoàn BĐS uy tín hàng đầu Việt Nam
Mở rộng kết nối và làm việc trực tiếp với các đơn vị Quản lý, Vận hành Khách sạn uy tín thế giới (Hilton, Accor...)
Chế độ đãi ngộ theo quy định của Pháp luật (BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ...) và của Công ty: Thưởng Lễ Tết, tham gia các hoạt động gắn kết tập thể, chính sách thăm hỏi, sinh nhật...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T
