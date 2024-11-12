Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T

Tư vấn/Phân tích chuyên môn

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2A Phạm Sư Mạnh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách ngắn/ trung/ dài hạn
Xây dựng và chuẩn hóa hệ thống biểu mẫu KH tài chính, ngân sách
Lập/Xây dựng kế hoạch ngân sách ngắn/ trung/ dài hạn
Kiểm soát triển khai thực hiện KH tài chính
Tổng hợp báo cáo, phân tích và đưa ra cảnh báo/ đề xuất/ phương án tối ưu
Xây dựng và chuẩn hóa hệ thống biểu mẫu phân tích hiệu quả dự án
Đào tạo, hướng dẫn CVTC thực hiện, lập báo cáo phân tích hiệu quả tài chính các dự án
Thẩm định và phân tích hiệu quả, tính khả thi và đưa ra các đề xuất, giải pháp
Quản lý vốn góp, các nguồn vốn để thực hiện triển khai các dự án
Xây dựng và chuẩn hóa biểu mẫu cho công tác quản lý vốn
Phối hợp với Ban nguồn vốn, Ban KTTC, Tập đoàn điều phối các nguồn vốn chưa sử dụng
Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp tại từng thời kỳ, đề xuất biện pháp sử dụng và cân đối nguồn vốn hiệu quả.
4. Các công việc quản trị
Tổ chức quản lý, lưu trữ tài liệu tài chính
Tổ chức phổ biến, hướng dẫn các chế độ, thông lệ tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty
Chủ trì hoặc tham gia các dự án, chương trình theo sự phân công
Thực hiện báo cáo quản trị theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên và ưu tiên có chứng chỉ về Kế toán, kiểm toán, tài chính
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm tài chính, kế toán và trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng/ Phó, Trưởng ban Tài chính tại các Tập đoàn lớn
Tiếng Anh đọc hiểu 4 kỹ năng
Kỹ năng lãnh đạo và phát triển con người
Chủ động, tích cực, có trách nhiệm, có khả năng kiểm soát, phân tích và giải quyết vấn đề
Nắm vững kiến thức về tài chính kế toán, phân tích, đầu tư và các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Nắm chắc các model phân tích tài chính, quản trị rủi ro

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Đơn vị thành viên của tập đoàn BĐS uy tín hàng đầu Việt Nam
Mở rộng kết nối và làm việc trực tiếp với các đơn vị Quản lý, Vận hành Khách sạn uy tín thế giới (Hilton, Accor...)
Chế độ đãi ngộ theo quy định của Pháp luật (BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ...) và của Công ty: Thưởng Lễ Tết, tham gia các hoạt động gắn kết tập thể, chính sách thăm hỏi, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2A, Phố Phạm Sư Mạnh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-tai-chinh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job246446
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
Tuyển Tư vấn tài chính thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Bất Động Sản Nhà Đất Phước Duyên
Tuyển Tư vấn tài chính thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công Ty TNHH MTV Bất Động Sản Nhà Đất Phước Duyên
Hạn nộp: 12/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 13 - 39 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 39 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẮC CỰC
Tuyển Tư Vấn thu nhập Tới 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẮC CỰC
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
Tuyển Tổng Đài Viên Nhắc Phí thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
Tuyển Giám Đốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance
Tuyển Chuyên Viên Quan Hệ Đối Tác thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CARELINE SOLUTION
Tuyển Tổng Đài Viên thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH CARELINE SOLUTION
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUÂN BÌNH
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Trên 2 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUÂN BÌNH
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
Tuyển Tư vấn tài chính thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Bất Động Sản Nhà Đất Phước Duyên
Tuyển Tư vấn tài chính thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công Ty TNHH MTV Bất Động Sản Nhà Đất Phước Duyên
Hạn nộp: 12/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 13 - 39 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 39 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẮC CỰC
Tuyển Tư Vấn thu nhập Tới 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẮC CỰC
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
Tuyển Tổng Đài Viên Nhắc Phí thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
Tuyển Giám Đốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance
Tuyển Chuyên Viên Quan Hệ Đối Tác thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CARELINE SOLUTION
Tuyển Tổng Đài Viên thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH CARELINE SOLUTION
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUÂN BÌNH
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Trên 2 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUÂN BÌNH
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất