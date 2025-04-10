Tuyển Trưởng phòng tài chính Giza Group làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Hai Duong, Vietnam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổ chức bộ máy nhân sự, điều phối các hoạt động của BĐH

- Quản lý, giám sát chất lượng và tiến độ thi công hệ thống M&E tại dự án

- Kiểm soát khối lượng, chi phí theo dự toán ngân sách

- Kiểm soát biện pháp thi công trong quá trình đấu thầu và triển khai thi công dự án

- Quản lý, kiểm soát sự thay đổi liên quan đến bản vẽ, chất lượng, tiến độ

- Chịu trách nhiệm và tổ chức nghiệm thu bàn giao, thanh quyết toán công trình.

- Quản lý, điều phối công tác bảo hành, bảo trì

- Báo cáo tiến độ dự án, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện, hệ thống điện....

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên tại vị trí tương đương

- Nắm vững các quy trình, quy định về quản lý chi phí, quản lý thi công, nghiệm thu, bảo hành

- Sử dụng thành thạo các phần mềm: AutoCad, Word, Excel...

- Có khả năng làm việc nhóm, quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

- Sẵn sàng đi công tác theo sự điều động của công ty

