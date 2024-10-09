Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: R4 - Royal City - Thanh Xuân - Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

1. Xây dựng bộ máy truyền thông nội bộ.

- Tham gia xây dựng và tổ chức bộ máy, định biên và kiểm tra đánh giá số lượng, chất lượng CBNV trong phạm vi quản lý.

- Tham gia xây dựng và tổ chức Tổ chức và triển khai ngân sách trong phạm vi quản lý.

2. Tham mưu cho BĐH công tác truyền thông nội bộ.

- Tham mưu cho BĐH các kế hoạch, giải pháp về truyền thông nội bộ, văn hoá doanh nghiệp cho Công ty Tổng và các công ty trực thuộc.

3. Công tác truyền thông nội bộ.

- Xây dựng, lập kế hoạch truyền thông nội bộ dựa trên chiến lược & định hướng của công ty.

- Chủ trì, tổ chức sản xuất nội dung, ấn phẩm marketing, truyền thông trên tất cả các nền tảng online, offline (với các sản phẩm: bộ nhận diện thương hiệu, profile, bản tin, bài báo, thư ngỏ,..; Từ thiết kế; biên tập nội dung; in ấn; quay dựng phim, clip; đến kiểm soát đăng tin, đăng bài trên các nền tảng mạng xã hội: fanpage, youtube, tiktok,..; tạp chí, báo điện tử báo in; treo, dựng tại các sự kiện,..).

4. Thực hiện công tác quản lý và đào tạo nhân sự.

- Xây dựng đội ngũ nhân sự truyền thông phát triển và giám sát, quản lý hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân sự truyền thông.

- Định hướng, tổ chức, kiểm tra, việc thực hiện các hoạt động của từng vị trí nhằm đảm bảo các hoạt động truyền thông đạt chất lượng và tiến độ.

- Triển khai các lớp đào tạo, huấn luyện để nâng cao trình độ, năng lực của nhân sự trong phòng.

5. Thực hiện công tác kiểm soát chi phí và báo cáo.

- Tổ chức và triển khai công tác kiểm soát chi phí trong các chương trình/sự kiện do phòng truyền thông nội bộ chủ trì.

- Thực hiện báo cáo theo định kỳ và yêu cầu của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Ngành nghề ưu tiên: Báo chí, quan hệ công chúng, truyền thông, nhân sự, marketing,....

- Kiến thức: Truyền thông nội bộ , tổ chức sự kiện.

- Kinh nghiệm: Có trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng hoặc Phó phòng Truyền thông Nội bộ tại các Tập đoàn lớn hoặc Doanh nghiệp. Ưu tiên ứng viên mạnh về truyền thông có kinh nghiệm tổ chức sự kiện tập thể, văn hoá nội bộ trong doanh nghiệp có quy mô nhân sự trên 500 người.

- Yêu cầu ngoại ngữ: không cần.

- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm, ứng dụng liên quan đến chuyên môn.

Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Deal theo năng lực khi phỏng vấn 25-40M Miễn phí gửi xe tại Tòa nhà Môi trường làm việc năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến cao Con người trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi, cầu tiến Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc. Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...) Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hang năm trong nước và nước ngoài. Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm Chào xuân,... và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng

