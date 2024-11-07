Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Chứng từ xuất nhập khẩu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company

Mức lương
40 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Nhà CONINCO, Số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

1. Lập kế hoạch:

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Xuất nhập khẩu, ngoại thương, kinh doanh quốc tế, .... Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương
Giao tiếp tiếng Anh thành thạo. Ưu tiên các ứng viên có khả năng sử dụng thêm tiếng Trung.
Ứng viên có từ 03 năm trở lên tại các vị trí: Giám đốc, Trưởng Phó phòng Xuất Nhập khẩu tại các công ty có quy mô lớn.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng trong giao dịch thương mại quốc tế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cố định: từ 40,000,000đ - 50,000,000đ/ tháng + phụ cấp
(Có thể đàm phán theo kinh nghiệm & năng lực ứng viên)
Chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định
Chế độ thưởng lễ tết, tháng lương 13, thưởng theo doanh thu toàn quốc cuối năm.
Chế độ Công tác phí đầy đủ khi đi công tác
Công ty cung cấp đầy đủ máy tính, công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

