Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 1, Tòa V4 Home City 177 Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tạo lập vận đơn gửi hàng Chuyển phát nhanh quốc tế
Tư vấn các giải pháp tối ưu nhất liên quan đến: dịch vụ vận chuyển, thời gian vận chuyển, báo giá..
Theo dõi vận chuyển hàng hóa thông báo tới khách hàng
Chăm sóc khách hàng: duy trì và thiết lập mối quan hệ
Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao phó.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có khả năng giao tiếp được tiếng Anh/Trung
Chịu được áp lực
Đáp ứng được thời gian làm thêm. Khung giờ: 17h30 - 20h30/ 1-2 ngày trong tuần.
Yêu cầu chung:
Độ tuổi: 21 -24 tuổi. Đồng ý nhận các bạn chưa tốt nghiệp nhưng đã hoàn thành việc học trên trường có thể đi làm full thời gian.
Tỉ mỉ, chăm chỉ, ham học hỏi
Tinh thần trách nhiệm
Ưu tiên các bạn có tích cách vui vẻ, hòa đồng, biết văn nghệ
Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL Thì Được Hưởng Những Gì
1/Cơ chế thu nhập:
Lương cơ bản: 7,000,000đ. Thử việc 2 tháng: 85% lương cơ bản
Phụ cấp: ăn trưa, gửi xe
Sử dụng SĐT công ty cung cấp
2/Phúc lợi:
Thưởng KPI phòng theo tháng, thưởng quý, lễ, tết, lương tháng 13, thưởng doanh số chung
Công ty đóng bảo hiểm full khi vào chính thức
Nghỉ phép 20 ngày/năm.
Du lịch quốc tế
Các chế độ khác theo chế độ công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL
