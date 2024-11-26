Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Tòa V4 Home City 177 Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tạo lập vận đơn gửi hàng Chuyển phát nhanh quốc tế

Tư vấn các giải pháp tối ưu nhất liên quan đến: dịch vụ vận chuyển, thời gian vận chuyển, báo giá..

Theo dõi vận chuyển hàng hóa thông báo tới khách hàng

Chăm sóc khách hàng: duy trì và thiết lập mối quan hệ

Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao phó.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có khả năng giao tiếp được tiếng Anh/Trung

Chịu được áp lực

Đáp ứng được thời gian làm thêm. Khung giờ: 17h30 - 20h30/ 1-2 ngày trong tuần.

Yêu cầu chung:

Độ tuổi: 21 -24 tuổi. Đồng ý nhận các bạn chưa tốt nghiệp nhưng đã hoàn thành việc học trên trường có thể đi làm full thời gian.

Tỉ mỉ, chăm chỉ, ham học hỏi

Tinh thần trách nhiệm

Ưu tiên các bạn có tích cách vui vẻ, hòa đồng, biết văn nghệ

Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL Thì Được Hưởng Những Gì

1/Cơ chế thu nhập:

Lương cơ bản: 7,000,000đ. Thử việc 2 tháng: 85% lương cơ bản

Phụ cấp: ăn trưa, gửi xe

Sử dụng SĐT công ty cung cấp

2/Phúc lợi:

Thưởng KPI phòng theo tháng, thưởng quý, lễ, tết, lương tháng 13, thưởng doanh số chung

Công ty đóng bảo hiểm full khi vào chính thức

Nghỉ phép 20 ngày/năm.

Du lịch quốc tế

Các chế độ khác theo chế độ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin