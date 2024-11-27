Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU
- Đồng Nai: 245 Đại Lộ Bình Dương, Thuận An, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm khai báo hải quan thông qua phần mềm Ecus, Vnaccs trong lĩnh vực hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, nguyên phụ liệu, kinh doanh ....
Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu với số lượng thực tế tại cửa khẩu trong quá trình làm hồ sơ thông quan hàng hóa
Quản lý, kiểm soát, đánh giá, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng. Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng.
Lập hồ sơ xin C/O ở VCCI & Bộ Ngoại Thương
Chịu trách nhiệm về phần TTHQ trong quy trình xử lý lô hàng cho kịp tiến độ
Kết hợp và hỗ trợ giải quyết các vướng mắc của đồng nghiệp, khách hàng liên quan đến thủ tục Hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa
Chịu trách nhiệm cung cấp các số liệu hải quan của khách hàng mình phụ trách cho bộ phận thanh khoản – Báo cáo quyết toán để thực hiện các dịch vụ khác của Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 25-35 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Logistics, Kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Ngoại thương...
Ngoại ngữ : tiếng Anh tốt, biết tiếng Trung là một lợi thế
Am hiểu các chứng từ kiểm tra chuyên ngành liên quan để xin C/O, xin giấy kiểm tra chất lượng & giấy phép xuất/ nhập khẩu theo yêu cầu
Biết sử dụng thành thạo phần mềm khai báo hải quan ECUS, VNACCS
Am hiểu thủ tục Hải quan, văn bản quy định về thủ tục Hải quan và Xuất nhập khẩu
Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng chế độ bảo hiểm theo luật và các quy định khác của Công ty
Kiểm tra sức khỏe hàng năm
Du lịch, nghỉ mát, team building cùng công ty.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
Mức lương cạnh tranh với thị trường, thỏa thuận theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI