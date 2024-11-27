Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 245 Đại Lộ Bình Dương, Thuận An, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm khai báo hải quan thông qua phần mềm Ecus, Vnaccs trong lĩnh vực hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, nguyên phụ liệu, kinh doanh ....

Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu với số lượng thực tế tại cửa khẩu trong quá trình làm hồ sơ thông quan hàng hóa

Quản lý, kiểm soát, đánh giá, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng. Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng.

Lập hồ sơ xin C/O ở VCCI & Bộ Ngoại Thương

Chịu trách nhiệm về phần TTHQ trong quy trình xử lý lô hàng cho kịp tiến độ

Kết hợp và hỗ trợ giải quyết các vướng mắc của đồng nghiệp, khách hàng liên quan đến thủ tục Hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa

Chịu trách nhiệm cung cấp các số liệu hải quan của khách hàng mình phụ trách cho bộ phận thanh khoản – Báo cáo quyết toán để thực hiện các dịch vụ khác của Công ty.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Khai báo hải quan

Tuổi từ 25-35 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Logistics, Kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Ngoại thương...

Ngoại ngữ : tiếng Anh tốt, biết tiếng Trung là một lợi thế

Am hiểu các chứng từ kiểm tra chuyên ngành liên quan để xin C/O, xin giấy kiểm tra chất lượng & giấy phép xuất/ nhập khẩu theo yêu cầu

Biết sử dụng thành thạo phần mềm khai báo hải quan ECUS, VNACCS

Am hiểu thủ tục Hải quan, văn bản quy định về thủ tục Hải quan và Xuất nhập khẩu

Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13 theo quy định của Nhà nước.

Hưởng chế độ bảo hiểm theo luật và các quy định khác của Công ty

Kiểm tra sức khỏe hàng năm

Du lịch, nghỉ mát, team building cùng công ty.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

Mức lương cạnh tranh với thị trường, thỏa thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU

