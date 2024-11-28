Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

- Nhận, kiểm tra tính logic và phản hổi chứng từ cho khách hàng;

- Lên tờ khai và truyền tờ khai hải quan sau khi có xác nhận của khách hàng;

- Đăng ký kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất khấu, nhập khẩu; xin giấy phép XNK;

- Theo dõi lô hàng cho đến khi thủ tục vụ hải quan, vận chuyển và các dịch vụ khác (nếu có) hoàn tất theo SOP của từng account;

- Tạo job file, nhập KPI trên hệ thống;

- Điều việc nhân viên giao nhận, điều xe;

- Chuẩn bi bộ hồ sơ đầy đủ cho nhân viên giao nhận đề làm thủ tục và đội xe để lấy/giao hàng;

- Lưu trữ chứng từ, hình ảnh từng lô hàng;

- Hằng ngày làm báo cáo, cập nhật tình trạng hàng hóa/dich vụ cho khách hàng;

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.