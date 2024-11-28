Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU
- Bình Dương: Kho Ngoại Quan KUEHNE + NAGEL, KCN Giang Điền, Xã An Viễn, Trảng Bom, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhận, kiểm tra tính logic và phản hổi chứng từ cho khách hàng;
- Lên tờ khai và truyền tờ khai hải quan sau khi có xác nhận của khách hàng;
- Đăng ký kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất khấu, nhập khẩu; xin giấy phép XNK;
- Theo dõi lô hàng cho đến khi thủ tục vụ hải quan, vận chuyển và các dịch vụ khác (nếu có) hoàn tất theo SOP của từng account;
- Tạo job file, nhập KPI trên hệ thống;
- Điều việc nhân viên giao nhận, điều xe;
- Chuẩn bi bộ hồ sơ đầy đủ cho nhân viên giao nhận đề làm thủ tục và đội xe để lấy/giao hàng;
- Lưu trữ chứng từ, hình ảnh từng lô hàng;
- Hằng ngày làm báo cáo, cập nhật tình trạng hàng hóa/dich vụ cho khách hàng;
- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm khai báo hải quan từ 1 năm trở lên đối với VP Bình Dương và Kinh nghiệm làm việc cho Kho Ngoại Quan từ 1 năm trở lên với VP Đồng Nai;
- Biết SỬ DỤNG PHẦN MỀM ECUS5VNACCS;
- Tin học văn phòng;
- Tiếng Anh đọc hiểu, trả lời email của khách hàng.
