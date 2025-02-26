Tuyển Truyền thông Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 70 đường Bờ sông Sét, Tân Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Tham gia điều phối và tổ chức các hoạt động như: catalogue, profile, sale kit, ấn phẩm truyền thông

Chịu trách nhiệm về brand strategy: Positioning pack (định vị, hình ảnh thương hiệu, pod,...), đảm bảo nhận diện thượng hiệu đúng với định vị và nhất quán trên các kênh truyền thông

Giữ mối quan hệ giữa khách hàng và thương hiệu, nghiên cứu hành vi, insight của khách hàng…để đưa ra những đề xuất nhằm tối ưu hoạt động phát triển sản phẩm, truyền thông và định giá

Chịu trách nhiệm mục tiêu về các chỉ số thương hiệu: brand awareness

Xây dựng kế hoạch marketing tổng thể cho nhãn đang phụ trách, phân chia ngân sách phù hợp với campain phụ trách

Kiến thức chuyên môn: nguyên lý Marketing, quản trị thương hiệu, hệ thống phân phối FMCG....

Có it nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing/truyền thông, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty liên quan đến Giáo dục, các trung tâm Ngoại ngữ..

Am hiểu thị trường, nhu cầu của khách hàng liên quan đến lĩnh vực Giáo dục

Tư duy chiến lược am hiểu các hoạt động của nền tảng marketing

Có trách nhiệm trong công việc, nhiệt huyết và chịu được áp lực.

Chỉn chu về mặt hình ảnh, tác phong làm việc.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, thương lượng.

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, du lịch, đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép... theo quy định của Công ty và chế độ của Nhà nước

Được tham gia hệ thống 18 chương trình đào tạo/năm về kỹ năng mềm, các kỹ năng áp dụng trong công việc. Học tiếng anh miễn phí

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, thu nhập theo năng lực: review tăng lương và cấp bậc 1 quý/lần

Được vinh danh, công nhận: vinh danh trên Bảng Vàng Edutalk, ăn mừng chiến thắng OKR, Nhân viên xuất sắc quý/năm

Hạnh phúc trong công việc, cuộc sống: trải nghiệm "24h hạnh phúc tại Edutalk", tham gia các sự kiện nội bộ: sinh nhật nhân sự, YEP, sinh nhật công ty, bonding, du lịch,...

Lãnh đạo đồng hành, chia sẻ: các chương trình training 1:1, các buổi chia sẻ từ Trưởng phòng, Ban Giám Đốc về chuyên môn, kỹ năng trong công việc.

Thưởng dự án, trái phiếu doanh nghiệp theo kết quả và thâm niên

Trà, cafe luôn sẵn sàng tại văn phòng làm việc.

