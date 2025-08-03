Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

OKR BUSINESS là công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, hướng nghiệp và huấn luyện đào tạo nhân tài cho môi trường làm việc công sở.

Chú trọng cốt lõi của công ty trở thành đơn vị tiên phong áp dụng nguyên lý quản trị mục tiêu OKR trong vận hành và dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả nguồn lực tối ưu.

Các dịch vụ giáo dục và hỗ trợ giáo dục cung cấp bởi OKR BUSINESS không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn cần thiết mà còn rèn luyện kỹ năng mềm quan trọng và định hướng tư duy phát triển cho thế hệ trẻ tài năng. OKR BUSINESS mong muốn xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hướng đến tiêu chuẩn quốc tế và tạo điều kiện cho thế hệ tài năng trẻ được phát huy khả năng trong môi trường lành mạnh. Để củng cố cho mục tiêu này, OKR BUSINESS đang tìm kiếm các nhân tố nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm để củng cố cho sứ mệnh chung.

Khi tham gia thực tập tại OKR BUSINESS, bạn sẽ được thử sức trong các vai trò sau:

○ Có khả năng thiết kế cơ bản, đa dạng phong cách

○ Hỗ trợ xây dựng và tạo quan hệ với mạng lưới đối tác khách hàng B2B mục tiêu như trường CĐ-ĐH/Trung tâm việc làm/Đoàn khoa/Trang tuyển dụng...

○ Hỗ trợ nghiên cứu, khảo sát, phỏng vấn định kỳ với đối tượng khách hàng mục tiêu (là những bạn sinh viên/ cá nhân muốn tìm kiếm cơ hội tích lũy kinh nghiệm)

○ Hỗ trợ phát triển nội dung trên mạng xã hội cho giới trẻ Facebook, Insta, Tiktok...

○ Liên hệ và book bài trên các kênh truyền thông (bao gồm cả chính thống và phi chính thống)

○ Liên hệ và xây dựng mối quan hệ với mạng lưới KOLs/ Influencers...

○ Trao đổi và tương tác với khách hàng mục tiêu trên các kênh social media.

○ Thực hiện các công việc theo brand campaign và dự án được triển khai.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có mong muốn và hiểu biết sơ bộ về phát triển nội dung trên các phương tiện online và offline (Facebook, Insta, Website, POSM...)

Có trách nhiệm và hoàn thành công việc đúng thời hạn

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp hoặc là sinh viên Cao đẳng, Đại học ở các chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc những ngành khác có liên quan

Có khả năng sử dụng CHAT GPT, các công cụ AI khác

Có laptop riêng

Khả năng học hỏi nhanh/tự học/chủ động trong công việc.

Tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

Thông thạo với máy tính & Microsoft office (docs, excel).

Đề cao tinh thần sáng tạo, biết lắng nghe, có tinh thần tiếp thu ý kiến với thái độ hòa nhã.

Tại CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS Thì Được Hưởng Những Gì

I/ Đãi ngộ

Hỗ trợ tài chính hằng tháng

Đóng dấu mộc công ty sau khi hoàn thành 3 tháng thực tập

Có thể xem xét lên chính thức sau thời gian thực tập nếu công ty có vị trí trống

Được rèn luyện kỹ năng về Marketing và Content Marketing

Được học kho tàng kiến thức về SEO nói riêng và tổng thể Marketing nói chung hoàn toàn miễn phí;

Quà tặng các ngày Lễ, sinh nhật, dịp đặc biệt của Công ty;

Tham gia buổi chia sẻ vào mỗi cuối tuần;

II/ Phát triển sự nghiệp

Lộ trình training rõ ràng;

Được training tổng quan về tư duy cốt lõi và các kỹ năng vận hành SEO

Học về tư duy Marketing tổng thể, cách thức hệ thống hóa, thiết lập kế hoạch, thực thi content marketing nói chung và chuyên môn về social media marketing

Hỗ trợ & hướng dẫn trực tiếp từ cấp trên tận tâm, giàu kinh nghiệm;

Cơ hội được triển khai trực tiếp thực tế dự án để biết hiệu quả của từng phương pháp và chiến thuật.

III/ Môi trường làm việc

Chính sách làm việc Hybrid

Môi trường không chính trị và minh bạch

Đội ngũ làm việc thân thiện, nhiệt huyết và hỗ trợ

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, sáng tạo, ưu tiên người trẻ dám nghĩ dám làm

Địa điểm làm việc: Hybrid - flexible

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin