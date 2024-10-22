Tuyển Truyền thông CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 7 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 7 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 7 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 7 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk:

- Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục tiêu công việc:
Lên kế hoạch, thực hiện và giám sát các hoạt động truyền thông nhằm xây dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu của MobiFone. Tăng cường nhận diện thương hiệu và quảng bá sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng qua các kênh truyền thông đản bảo hiệu quả.
Mô tả cụ thể:
• Công tác lập kế hoạch: Lên kế hoạch và xây dựng chiến lược truyền thông tổng thể cho sản phẩm và dịch vụ của MobiFone theo định hướng của Tổng công ty. Định hướng nội dung và cách thức truyền thông phù hợp với mục tiêu kinh doanh và đối tượng khách hàng trên địa bàn.
• Triển khai chương trình truyền thông:
 Triển khai các chương trình truyền thông bán hàng trực tiếp (offline) tại các MobiFone Tỉnh.
 Triển khai các chương trình truyền thông, bán hàng các kênh online để tối ưu hóa hiệu quả tiếp cận.
 Quản lý nội dung truyền thông trên các phương tiện truyền thông số như website, fanpage, và các nền tảng khác.
 Quản lý các chiến dịch truyền thông trên các kênh báo chí, truyền hình, mạng xã hội (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok,...).
 Phối hợp với đơn vị để phát triển nội dung cho các chiến dịch quảng cáo, bao gồm thông điệp, hình ảnh, video và các tài liệu khác.
 Theo dõi và tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch truyền thông, đảm bảo đúng tiến độ và chi phí đã được phê duyệt.
 Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các phóng viên, đối tác truyền thông, báo chí.
 Xây dựng các phương án dự phòng và giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông (nếu có).
• Công tác đánh giá, báo cáo: Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả các hoạt động truyền thông định kỳ, đo lường hiệu quả của các chiến dịch so với mục tiêu đề ra.
• Công tác khác:
 Phối hợp các phòng ban xây dựng, tổ chức các sự kiện, hoạt động truyền thông nội bộ Công ty.
 Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo đơn vị/Công ty giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Độ tuổi: Dưới 35 tuổi
1. Độ tuổi:
2. Trình độ chuyên môn
- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành liên quan
- Có một trong các bằng đại học/thạc sĩ/tiến sĩ đúng chuyên ngành vị trí cần tuyển.
- Các trường ngoài công lập phải thuộc nhóm 100 trường đại học tốt nhất Việt Nam tại website webometricsinfo. Thời gian bảng xếp hạng phải thuộc một trong các năm từ thời điểm theo học đến thời điểm ứng tuyển.
- Các trường nước ngoài phải thuộc nhóm 1.200 trường đại học tốt nhất tại bảng xếp hạng toàn cầu (World University/ Word Universities/ Global Universities) của các Website dưới đây (thời gian bảng xếp hạng phải thuộc một trong các năm từ thời điểm học đến thời điểm ứng tuyển): Timeshighereducationcom; Topuniversitiescom; Shanghairankingcom; Usnewscom.
3. Trình độ tiếng anh
- Trình độ tối thiểu đạt bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (được quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo) hoặc trình độ B hoặc tương đương trình độ B1 khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR). Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: TOEIC, IELTS,... và các chứng chỉ quốc tế khác.
4. Kinh nghiệm làm việc
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phù hợp đối với vị trí cần tuyển.
5. Yêu cầu về kỹ năng
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin hoặc viễn thông và am hiểu thị trường trong lĩnh vực Công nghệ;
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tố chất kinh doanh;
- Ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng giao tiếp tiếng Anh.
6. Quy định về hộ khẩu thường trú
- Ưu tiên đối với những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi làm việc.

Tại CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 7 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, lên đến 200 triệu đồng/năm, bao gồm các khoản: Lương hàng tháng, lương bổ sung, các khoản thưởng, tiền ăn trưa, nghỉ mát, du xuân,...
- Được tham gia Bảo hiểm tại các Công ty bảo hiểm lớn với quyền lợi vượt trội;
- Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
- Được hưởng chế độ điện thoại liên lạc nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên (320.000 đồng/tháng) và các chế độ ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của MobiFone;
- Được trang bị đồng phục, khám sức khỏe định kỳ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 7 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 7 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company

CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 7 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 16, đường Trường Chinh, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

