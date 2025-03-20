Tuyển Tư vấn bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 1812 Võ Văn Kiệt, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Lên kế hoạch, định hướng kinh doanh cho bản thân
Tư vấn sản phẩm cho khách hàng, chăm sóc khách hàng tiềm năng, khách hàng lâu năm
Thực hiện các thủ tục tuyển dụng, onboarding nhân viên mới
Tham gia tổ chức các sự kiện nội bộ
Thực hiện các báo cáo định kỳ về kinh doanh, nhân sự, hành chính
Tham gia công việc khác theo yêu cầu của người quản lý.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình, thích giao lưu và mở rộng mối quan hệ
Tư tưởng mở, yêu thích bảo hiểm., tận tâm với khách hàng
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trên 01 năm (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Có kiến thức về sale, chăm sóc khách hàng, quản trị nhân sự, hoặc hành chính văn phòng.
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương thưởng hấp dẫn: 10 - 20 triệu / tháng (bao gồm:Hỗ trợ tài chính + Trợ cấp chuyên cần +Thưởng hiệuquảkinh doanh + Thưởng tuyển dụng và phát triển tổ chức + Hoa hồng)
Chính sách thăng tiến rõ ràng,hệ thống cấp bậcđơn giản, phù hợp với từng giaiđoạn phát triển (cấp bậc càng cao, thu nhập vàđãi ngộ càng tăng)
Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ miễn phí
Du lịch hàng năm, sinh nhật Công ty, liên hoan cuối năm, cơ hội tập huấn tại nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
