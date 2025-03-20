Tuyển Tư vấn bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1812 Võ Văn Kiệt, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lên kế hoạch, định hướng kinh doanh cho bản thân

Tư vấn sản phẩm cho khách hàng, chăm sóc khách hàng tiềm năng, khách hàng lâu năm

Thực hiện các thủ tục tuyển dụng, onboarding nhân viên mới

Tham gia tổ chức các sự kiện nội bộ

Thực hiện các báo cáo định kỳ về kinh doanh, nhân sự, hành chính

Tham gia công việc khác theo yêu cầu của người quản lý.

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình, thích giao lưu và mở rộng mối quan hệ

Tư tưởng mở, yêu thích bảo hiểm., tận tâm với khách hàng

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trên 01 năm (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Có kiến thức về sale, chăm sóc khách hàng, quản trị nhân sự, hoặc hành chính văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn: 10 - 20 triệu / tháng (bao gồm:Hỗ trợ tài chính + Trợ cấp chuyên cần +Thưởng hiệuquảkinh doanh + Thưởng tuyển dụng và phát triển tổ chức + Hoa hồng)

Chính sách thăng tiến rõ ràng,hệ thống cấp bậcđơn giản, phù hợp với từng giaiđoạn phát triển (cấp bậc càng cao, thu nhập vàđãi ngộ càng tăng)

Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ miễn phí

Du lịch hàng năm, sinh nhật Công ty, liên hoan cuối năm, cơ hội tập huấn tại nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

