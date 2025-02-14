Tuyển Tư vấn bảo hiểm Văn Phòng AIA Alpha Tại Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 300 - 1,500 USD

Làm việc full time linh động (8h30-17h30) tại văn phòng.

Thời gian làm việc: từ T2-T6 (được nghỉ T7 và Chủ Nhật).

QUYỀN LỢI VÀ CHẾ ĐỘ

– Đảm bảo tối thiểu thu nhập bằng lương công ty cũ/lương 10-15tr₫ tối thiểu. Hỗ trợ hàng thàng theo KPI.

– Nhận cộng thêm Hoa hồng theo doanh số hấp dẫn..

– Thu nhập cạnh tranh, tổng thu nhập SA có thể lên tới 30-40 triệu/tháng và không giới hạn thu nhập.

– Nhận thưởng vinh danh & các contest thưởng thu nhập liên tục hấp dẫn.

– Đặc biệt được làm việc cùng quản lý trực tiếp với kinh nghiệm hơn 13 năm trong lĩnh vực tài chính..

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Lên kế hoạch và chiến lược tìm kiếm khách hàng tiềm năng dưới sự hỗ trợ của công ty.

– Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp của kênh Bảo Hiểm toàn thời gian.

– Phát triển bản thân cùng lộ trình thăng tiến rõ ràng.

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

– CCCD (photo)

– Bằng cấp từ cao đẳng trở lên (sao y)