Tuyển Tư vấn bảo hiểm Văn Phòng AIA Alpha Tại Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 300 - 1,500 USD

Văn Phòng AIA Alpha Tại Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Tư vấn bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại Văn Phòng AIA Alpha Tại Đà Nẵng

Mức lương
300 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 2 tại số 1 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 300 - 1,500 USD

Làm việc full time linh động (8h30-17h30) tại văn phòng.
Thời gian làm việc: từ T2-T6 (được nghỉ T7 và Chủ Nhật).
QUYỀN LỢI VÀ CHẾ ĐỘ
– Đảm bảo tối thiểu thu nhập bằng lương công ty cũ/lương 10-15tr₫ tối thiểu. Hỗ trợ hàng thàng theo KPI.
– Nhận cộng thêm Hoa hồng theo doanh số hấp dẫn..
– Thu nhập cạnh tranh, tổng thu nhập SA có thể lên tới 30-40 triệu/tháng và không giới hạn thu nhập.
– Nhận thưởng vinh danh & các contest thưởng thu nhập liên tục hấp dẫn.
– Đặc biệt được làm việc cùng quản lý trực tiếp với kinh nghiệm hơn 13 năm trong lĩnh vực tài chính..
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
– Lên kế hoạch và chiến lược tìm kiếm khách hàng tiềm năng dưới sự hỗ trợ của công ty.
– Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp của kênh Bảo Hiểm toàn thời gian.
– Phát triển bản thân cùng lộ trình thăng tiến rõ ràng.
HỒ SƠ ỨNG TUYỂN
– CCCD (photo)
– Bằng cấp từ cao đẳng trở lên (sao y)

Với Mức Lương 300 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Văn Phòng AIA Alpha Tại Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
– Thu nhập cạnh tranh, tổng thu nhập SA có thể lên tới 30-40 triệu/tháng và không giới hạn thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng AIA Alpha Tại Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, số 1 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

