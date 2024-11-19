Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH Pentiger Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại Công ty TNHH Pentiger Việt Nam
- Hà Nội: SH65, Khu Đô thị Rue De Charme, 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, HN, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới thông qua data có sẵn hoặc từ nhiều nguồn khác nhau, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty
Tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Logistic (kho, bãi, dịch vụ khải quan, vận chuyển giao nhận, kê khai chứng từ,..)
Bán giá cước hàng Sea/Air quốc tế, nội địa (nếu khách có nhu cầu)
Đàm phán hiệu quả với khách hàng về các điều khoản giá cả trong hợp đồng
Chăm sóc, gặp gỡ khách hàng nhằm củng cố và thúc đẩy hợp đồng
Duy trì và phát triển quan hệ với nhà cung cấp và đối tác
Tìm hiểu, tư vấn về xúc tiến thương mại kết hợp với mảng Fowarding, Air
Theo dõi, giám sát tiến độ của các booking từ khi khách hàng tiến hành lấy booking cho đến khi kết thúc
Theo dõi và đôn thúc công nợ khách hàng
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các trường ĐH Ngoại Thương, ĐH Thương Mại, ĐH Kinh tế quốc dân,...và các khối trường kinh tế có chuyên ngành liên quan
Yêu thích kinh doanh logistic, đã từng có kiến thức về lĩnh vực logistic, FWD, Air
Giao tiếp tiếng anh cơ bản
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao
Tại Công ty TNHH Pentiger Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, sáng thứ 7 làm việc 50% số sáng thứ 7 trong tháng còn lại nghỉ full thứ 7, chủ nhật
Có cơ hội làm việc tại vị trí sale logistic tại công ty khi kết thúc thời gian thực tập và hưởng các chính sách cực kì hấp dẫn của công ty khi là nhân viên chính thức (du lịch, nghỉ mát, thưởng lễ ,tết, khám sức khỏe định kì, bảo hiểm...)
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kiến thức thực tế ngành Logisistic với các anh/chị nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng sea, air hoặc các khóa đào tạo do công ty mua để đào tạo cho các nhân sự kinh doanh bán hàng của công ty
Được tham gia thực tế hiện trường tại cảng hàng không, cảng biển lớn để quan sát và thực hành các quy trình làm hàng của 1 công ty FWD
Được đào tạo các kĩ năng bán hàng, chăm sóc, thuyết phục khách hàng để trở thành một nhân viên bán hàng sales logisistic chuyên nghiệp
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, bài bản, tiếp nhận đầy đủ các quy trình làm hàng của 1 công ty FWD
Được các nhân sự quản lý có kiến thức, kĩ năng hướng dẫn xử lý và giải quyết các tình huống, sự cố trong quá trình làm hàng sẽ gặp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pentiger Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
