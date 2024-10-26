Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty CP Kinh doanh F88 làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: F88 Cờ Đỏ, Hà Huy Giáp, Thị trấn Cờ Đỏ, Cờ Đỏ

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tham gia tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm dịch vụ tài chính như: bảo hiểm, đầu tư, vay vốn, ... Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, phân tích tình hình tài chính của khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp. Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, hợp đồng cho khách hàng. Thực hiện các thủ tục, quy trình liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng. Theo dõi, cập nhật thông tin về thị trường tài chính, sản phẩm dịch vụ tài chính mới. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm dịch vụ tài chính của công ty. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tham gia tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm dịch vụ tài chính như: bảo hiểm, đầu tư, vay vốn, ...

Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, phân tích tình hình tài chính của khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp.

Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, hợp đồng cho khách hàng.

Thực hiện các thủ tục, quy trình liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng.

Theo dõi, cập nhật thông tin về thị trường tài chính, sản phẩm dịch vụ tài chính mới.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm dịch vụ tài chính của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức cơ bản về thị trường tài chính, các sản phẩm dịch vụ tài chính. Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kiến thức cơ bản về thị trường tài chính, các sản phẩm dịch vụ tài chính.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp. Được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Cơ hội thăng tiến cao.

Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp.

Được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kinh doanh F88

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin