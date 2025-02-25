Tuyển Ngân hàng Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Nguyễn Huệ, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Thiết lập và duy trì các tài khoản có giá trị cao bằng cách cung cấp tư vấn chuyên môn và chuyên nghiệp, đồng thời quảng bá danh mục đầu tư cao cấp cũng như các sản phẩm tài chính khác
Phân tích mối quan tâm, vấn đề và nhu cầu tiềm năng của khách hàng hiện tại của Ngân hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ mới. Trực tiếp thực hiện, theo dõi việc ký kết, thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao xuất hàng, xuất hoá đơn,….
Xây dựng và duy trì các mối quan hệ khách hàng mới và hiện tại.
Nhận và xử lý các yêu cầu dịch vụ của khách hàng để đạt được yêu cầu chuyển giao và có tỷ lệ từ chối thấp trong các hồ sơ của khách hàng.
Tiếp tục nâng cao kiến thức về sản phẩm và dịch vụ.
Luôn cập nhật các quy định hiện hành bằng cách tham gia các chương trình đào tạo nội bộ.
Đánh giá rủi ro một cách thích hợp khi đưa ra các quyết định kinh doanh, thể hiện sự cân nhắc đặc biệt đối với danh tiếng của ngân hàng và bảo vệ ngân hàng, khách hàng và tài sản của ngân hàng, bằng cách thúc đẩy việc tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định hiện hành, tuân thủ Chính sách, áp dụng phán đoán đúng đắn về mặt đạo đức liên quan đến hành vi cá nhân, hành vi và thực tiễn kinh doanh cũng như trình bày, quản lý và báo cáo các vấn đề kiểm soát một cách minh bạch.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tối thiểu: Cao đẳng trở lên ưu tiên các chuyên ngành kinh tế: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Ngoại Thương, Marketing …
Có kinh nghiệm từ 01 – 03 năm trong lĩnh vực Tài chính và Dịch vụ khách hàng
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Tin học văn phòng tốt.
Có kỹ năng xử lý vấn để và tình huống tốt
Chịu khó học hỏi và phát triển bản thân

Tại Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 14,000,000 – 18,000,000 đồng
Thử việc 02 tháng 100% lương.
Ngân hàng hỗ trợ data khách hàng qua các hoạt động roadshow tại các đối tác.
Ký HĐLĐ sẽ có thêm bảo hiểm sức khỏe của AON, Bảo Việt
Trợ cấp đi lại và Incentive thưởng hàng tháng
Du lịch hàng năm
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số Tầng 8 Tòa nhà Detech II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

