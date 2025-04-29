Tuyển Ngân hàng Công ty cổ phần Citics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Phát triển và mở rộng mạng lưới đối tác ngân hàng và tổ chức tài chính, đảm bảo Citics Mortgages có danh mục sản phẩm vay thế chấp bất động sản đa dạng và cạnh tranh.

Đàm phán, ký kết và triển khai hợp tác với các ngân hàng, đảm bảo điều kiện hợp tác phù hợp với chiến lược kinh doanh và mang lại giá trị tối đa cho Citics cũng như đối tác.

Phối hợp với ngân hàng để xây dựng và phát triển các sản phẩm vay thế chấp trên nền tảng Citics, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các gói vay tối ưu, đồng thời nâng cao hiệu suất kinh doanh.

Tối ưu hóa quy trình hợp tác và vận hành, đảm bảo việc kết nối giữa khách hàng, Citics và ngân hàng diễn ra hiệu quả, minh bạch, và thuận tiện hơn so với quy trình vay thế chấp truyền thống.

Theo dõi, đánh giá hiệu suất hợp tác, phân tích dữ liệu để đề xuất các giải pháp cải thiện và tối ưu hóa doanh thu từ dịch vụ giới thiệu vay thế chấp.

Phối hợp với các bộ phận nội bộ như Sales, Marketing và Product để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, đối tác và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Báo cáo định kỳ về hiệu quả hợp tác với các ngân hàng, đề xuất kế hoạch mở rộng và tối ưu hóa mô hình hợp tác.

Phát triển Kinh doanh theo Data Khách hàng và mối quan hệ sẵn có do Công ty cung cấp, tập trung triển khai dịch vụ đến Khách hàng tiềm năng, Không tìm kiếm Khách hàng mới.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 2 - 3 năm kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng, đặc biệt trong mảng tín dụng cá nhân, vay thế chấp hoặc phát triển đối tác vay thế chấp.

Hiểu biết sâu về sản phẩm vay thế chấp và quy trình về xét duyệt vay.

Kỹ năng đàm phán, thương lượng xuất sắc, có khả năng xây dựng và duy trì quan hệ hợp tác bền vững với các ngân hàng.

Tư duy chiến lược, nhạy bén với thị trường, có khả năng phân tích dữ liệu để tối ưu hóa hợp tác với ngân hàng.

Khả năng làm việc nhóm tốt, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban nội bộ như Sales, Marketing và Product để triển khai chiến lược hiệu quả.

Am hiểu công nghệ tài chính, có tư duy ứng dụng công nghệ để tối ưu hợp tác và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Chủ động, linh hoạt, thích ứng nhanh với môi trường startup, sẵn sàng thử nghiệm mô hình hợp tác mới.

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

