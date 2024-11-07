Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 12 Triệu

Tăng trải nghiệm đại lý/nhà phân phối đặc biệt cho đại lý/nhà phân phối thân thiết đã sử dụng sản phẩm của công ty

Liên hệ với các đại lý/nhà phân phối đang sử dụng sản phẩm của công ty để chăm sóc, hỗ trợ đại lý/nhà phân phối trong quá trình sử dụng

Tạo mối quan hệ tốt với các đại lý/nhà phân phối đang chăm sóc để tái mua

Liên hệ và tư vấn, giải đáp thắc mắc của đại lý/nhà phân phối về sản phẩm của công ty

Được phân công data đại lý/nhà phân phối nóng hàng ngày để tư vấn, chăm sóc, không giới hạn số lượng đại lý/nhà phân phối. Data được phân chia rõ ràng, không cạnh tranh

Được training bài bản để trở thành các chuyên viên xuất sắc

Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của quản lý trực tiếp.