Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G

Mức lương
85 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2B

- R6 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Tp Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 85 - 12 Triệu

Tăng trải nghiệm đại lý/nhà phân phối đặc biệt cho đại lý/nhà phân phối thân thiết đã sử dụng sản phẩm của công ty
Liên hệ với các đại lý/nhà phân phối đang sử dụng sản phẩm của công ty để chăm sóc, hỗ trợ đại lý/nhà phân phối trong quá trình sử dụng
Tạo mối quan hệ tốt với các đại lý/nhà phân phối đang chăm sóc để tái mua
Liên hệ và tư vấn, giải đáp thắc mắc của đại lý/nhà phân phối về sản phẩm của công ty
Được phân công data đại lý/nhà phân phối nóng hàng ngày để tư vấn, chăm sóc, không giới hạn số lượng đại lý/nhà phân phối. Data được phân chia rõ ràng, không cạnh tranh
Được training bài bản để trở thành các chuyên viên xuất sắc
Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 85 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên
Kĩ năng giao tiếp tốt
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tinh thần và thái độ tích cực, chủ động
Năng động, vui vẻ, tác phong chuyên nghiệp
Tinh thần trách nhiệm cao
Chi tiết, cẩn thận, tỉ mỉ & tính tuân thủ cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ tết đầy đủ
Chế độ nghỉ phép, bảo hiểm xã hội đầy đủ
Data có sẵn, nhân sự không cần tìm kiếm thêm
Training bài bản đầu vào cho nhân sự mới
Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 2B-R6 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Tp Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

