Tuyển Trực page Công ty Cổ Phần Giáo dục Quốc tế IEC Language làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 16 Triệu

Công ty Cổ Phần Giáo dục Quốc tế IEC Language
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty Cổ Phần Giáo dục Quốc tế IEC Language

Trực page

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại Công ty Cổ Phần Giáo dục Quốc tế IEC Language

Mức lương
9 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 9 - 16 Triệu

Trực page, trả lời tin nhắn khách hàng, tư vấn.
Chăm sóc & đặt lịch học thử cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm.
Lập kế hoạch và báo cáo công việc theo yêu cầu.
Trực tiếp giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho khách hàng.
Duy trì các mối quan hệ với khách hàng để khai thác và mở rộng tệp khách hàng.
Hỗ trợ thu học phí và tiếp nhận các phản hồi của khách hàng.

Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 - 32 tuổi, có laptop cá nhân
Không yêu cầu kinh nghiệm
Chăm chỉ, trách nhiệm trong công việc, học hỏi không ngừng để nâng cấp bản thân
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén
Kỹ năng giao tiếp, nắm bắt tâm lý khách hàng
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty Cổ Phần Giáo dục Quốc tế IEC Language Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 VNĐ - 16.000.000 VNĐ / tháng. Lương cứng + Lương hoa hồng (1-7% DT) + Thưởng
Thưởng chiến dịch, thành tích tháng/ năm.
Thưởng các ngày lễ tết trong năm, sinh nhật,....
Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác.
Du lịch hàng tháng, hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giáo dục Quốc tế IEC Language

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Giáo dục Quốc tế IEC Language

Công ty Cổ Phần Giáo dục Quốc tế IEC Language

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nguyễn Văn Lộc , Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

