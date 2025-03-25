Tuyển UI/UX Designer Công Ty Cổ Phần Hblab làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

Mức lương 500 - 700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 và Tầng 21, tòa Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 500 - 700 USD

- Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền tảng Ruby cho khách hàng Nhật Bản, duy trì và nâng cấp các tính năng của sản phẩm

- Tư vấn giải pháp, thiết kế, xây dựng tạo ra các sản phẩm phần mềm tối ưu, phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

- Nghiên cứu và áp dụng công nghệ, kiến trúc service mới tại các dự án lớn phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển của Công ty.

- Có cơ hội phát triển lên vị trí techlead mảng Ruby của bộ phận

Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc với Ruby trở lên

- Có kiến thức về lập trình OOP Ruby on Rails, Web Development, DBMS, ORM (làm nhiều những nội dung liên quan đến database performance, RESTful, SPA là một lợi thế)

- Nắm vững và có kinh nghiệm làm việc với một số Gem cơ bản: Devise, Pundit, Kaminari v.v..

- Có khả năng Unit Test, có tư duy DRY – Thao tác tốt với HTML, CSS, JavaScript (Jquery, ReactJS/ AngularJS, Ajax, …), Bootstrap, JSON, XML là một lợi thế

- Làm việc thành thạo với các tool quản lý version và management (Git, SVN, Redmine, Jira)

- Có hiểu biết về AWS là 1 lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Hblab Thì Được Hưởng Những Gì

Chăm sóc sức khoẻ

Fix 13 tháng lương

Thưởng performance 2 lần/năm vào tháng 6 và tháng 12

Review lương 2 lần/năm vào tháng 4 và tháng 10

Beauty care: 200.000 VND/người/tháng cho nhân viên nữ

Quỹ đào tạo 3.000.000 VND/người/năm

Phụ cấp thâm niên

Thưởng chứng chỉ tiếng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hblab

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin