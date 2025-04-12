Tuyển Unity Developer Công ty cổ phần Neon Production làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Neon Production
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty cổ phần Neon Production

Unity Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại Công ty cổ phần Neon Production

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nam Đô Complex, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Xây dựng và phát triển các dự án Game mobile 2D/3D trên nền tảng Unity cho Android và iOS (Hybrid Casual)
Nâng cấp tính năng, sửa lỗi, tối hiệu suất các sản phẩm có sẵn;
Phối hợp với các thành viên trong team để vận hành và tối ưu hoá sản phẩm

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm với Unity
Có kinh nghiệm xử lý các vấn đề kỹ thuật như plugins, build, asset pipeline v.v
Tư duy logic
Tác phong làm việc chuyên nghiệp
Linh hoạt trong quá trình làm việc độc lập vs. làm việc nhóm
Ưu tiên có sản phẩm demo (ghi rõ vai trò trong dự án nếu làm theo team);

Tại Công ty cổ phần Neon Production Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tuỳ thuộc vào năng lực (up to 20tr)
Làm việc với đội ngũ phát triển game giàu kinh nghiệm
Môi trường làm việc không drama, tôn trọng tính riêng tư và quyền tự do cá nhân.
Chế độ Du lịch, Team building và trợ cấp ăn trưa,... và các trợ cấp khác hết sức hấp dẫn;
Thời gian làm việc: từ T2-T6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Neon Production

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Neon Production

Công ty cổ phần Neon Production

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 15, ngõ 41, ngách 41/77 phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

