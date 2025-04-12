Tuyển Unity Developer Công ty cổ phần Neon Production làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Đô Complex, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Unity Developer

Xây dựng và phát triển các dự án Game mobile 2D/3D trên nền tảng Unity cho Android và iOS (Hybrid Casual)

Nâng cấp tính năng, sửa lỗi, tối hiệu suất các sản phẩm có sẵn;

Phối hợp với các thành viên trong team để vận hành và tối ưu hoá sản phẩm

Yêu Cầu Công Việc

Có từ 3 năm kinh nghiệm với Unity

Có kinh nghiệm xử lý các vấn đề kỹ thuật như plugins, build, asset pipeline v.v

Tư duy logic

Tác phong làm việc chuyên nghiệp

Linh hoạt trong quá trình làm việc độc lập vs. làm việc nhóm

Ưu tiên có sản phẩm demo (ghi rõ vai trò trong dự án nếu làm theo team);

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh tuỳ thuộc vào năng lực (up to 20tr)

Làm việc với đội ngũ phát triển game giàu kinh nghiệm

Môi trường làm việc không drama, tôn trọng tính riêng tư và quyền tự do cá nhân.

Chế độ Du lịch, Team building và trợ cấp ăn trưa,... và các trợ cấp khác hết sức hấp dẫn;

Thời gian làm việc: từ T2-T6

Cách Thức Ứng Tuyển

