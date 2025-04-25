Tuyển Unity Developer Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Unity Developer

Phối hợp cùng đội ngũ phát triển (PO/Artist/Game Designer/QA...) phát triển game 3D trên nền tảng Unity cho mobile

Tối ưu hóa hiệu suất game, đảm bảo trải nghiệm người chơi và chất lượng game trên tất cả các nền tảng.

Tham gia phát triển ý tưởng trò chơi và xây dựng giải pháp kỹ thuật đáp ứng tính năng sản phẩm.

Kiểm tra lỗi, fix bug, chịu trách nhiệm với chất lượng code và đảm bảo chất lượng game trước khi phát hành.

Yêu Cầu Công Việc

Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học Máy tính, Phát triển Game hoặc các ngành liên quan

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển game và đã có sản phẩm game phát hành trên thị trường.

Kinh nghiệm cơ bản với Unity3D và lập trình C#. Công cụ quản lý như git, jira

Hiểu biết vững về nguyên lý lập trình hướng đối tượng (OOP).

Quen thuộc với phát triển game di động cho nền tảng Android và iOS.

Hiểu biết về tối ưu hóa hiệu suất và các kỹ thuật gỡ lỗi.

Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt và chú ý đến chi tiết.

Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.

Sẵn sàng học hỏi và phát triển kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip

