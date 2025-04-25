Tuyển Unity Developer Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Unity Developer Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip

Unity Developer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B4/01 Vinhomes Gardenia

- Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phối hợp cùng đội ngũ phát triển (PO/Artist/Game Designer/QA...) phát triển game 3D trên nền tảng Unity cho mobile
Tối ưu hóa hiệu suất game, đảm bảo trải nghiệm người chơi và chất lượng game trên tất cả các nền tảng.
Tham gia phát triển ý tưởng trò chơi và xây dựng giải pháp kỹ thuật đáp ứng tính năng sản phẩm.
Kiểm tra lỗi, fix bug, chịu trách nhiệm với chất lượng code và đảm bảo chất lượng game trước khi phát hành.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phối hợp cùng đội ngũ phát triển (PO/Artist/Game Designer/QA...) phát triển game 3D trên nền tảng Unity cho mobile.
Tối ưu hóa hiệu suất game, đảm bảo trải nghiệm người chơi và chất lượng game trên tất cả các nền tảng.
Tham gia phát triển ý tưởng trò chơi và xây dựng giải pháp kỹ thuật đáp ứng tính năng sản phẩm.
Kiểm tra lỗi, fix bug, chịu trách nhiệm với chất lượng code và đảm bảo chất lượng game trước khi phát hành.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip Thì Được Hưởng Những Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học Máy tính, Phát triển Game hoặc các ngành liên quan
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển game và đã có sản phẩm game phát hành trên thị trường.
Kinh nghiệm cơ bản với Unity3D và lập trình C#. Công cụ quản lý như git, jira
Hiểu biết vững về nguyên lý lập trình hướng đối tượng (OOP).
Quen thuộc với phát triển game di động cho nền tảng Android và iOS.
Hiểu biết về tối ưu hóa hiệu suất và các kỹ thuật gỡ lỗi.
Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt và chú ý đến chi tiết.
Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.
Sẵn sàng học hỏi và phát triển kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip

Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B6/22 Vinhomes Gardenia

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-unity-developer-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job352192
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Super Game
Tuyển Unity Developer Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Super Game
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
Tuyển Unity Developer Công ty TNHH Optimizer Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm XGame
Tuyển Unity Developer XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
XGame
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ABI Game Studio
Tuyển Unity Developer ABI Game Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ABI Game Studio
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Funius
Tuyển Unity Developer Công Ty Cổ Phần Funius làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Funius
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mirabo
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Mirabo
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 58 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nam Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 42 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Bắc Giang Còn 103 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Super Game
Tuyển Unity Developer Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Super Game
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
Tuyển Unity Developer Công ty TNHH Optimizer Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm XGame
Tuyển Unity Developer XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
XGame
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ABI Game Studio
Tuyển Unity Developer ABI Game Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ABI Game Studio
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Funius
Tuyển Unity Developer Công Ty Cổ Phần Funius làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Funius
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mirabo
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Mirabo
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Unity Developer Công ty cổ phần Solar Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần Solar Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Unimob Studio
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Funtap
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN KONG SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KONG SOFTWARE
Tới 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,300 - 1,500 USD Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip
1,300 - 1,500 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Mirabo
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Volio Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer Công Ty Cổ Phần Funius làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Funius
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Mirabo
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Công Nghệ Var Meta làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công Nghệ Var Meta
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer Zitga studios làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Zitga studios
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer Công ty cổ phần Neon Production làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty cổ phần Neon Production
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Gapu làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Gapu
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Mirabo
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer Công Ty Cổ Phần Funius làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Funius
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer ABI Game Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận ABI Game Studio
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu XGame
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Super Game
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
700 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm