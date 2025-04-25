Tuyển Unity Developer Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B4/01 Vinhomes Gardenia
- Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Phối hợp cùng đội ngũ phát triển (PO/Artist/Game Designer/QA...) phát triển game 3D trên nền tảng Unity cho mobile
Tối ưu hóa hiệu suất game, đảm bảo trải nghiệm người chơi và chất lượng game trên tất cả các nền tảng.
Tham gia phát triển ý tưởng trò chơi và xây dựng giải pháp kỹ thuật đáp ứng tính năng sản phẩm.
Kiểm tra lỗi, fix bug, chịu trách nhiệm với chất lượng code và đảm bảo chất lượng game trước khi phát hành.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Phối hợp cùng đội ngũ phát triển (PO/Artist/Game Designer/QA...) phát triển game 3D trên nền tảng Unity cho mobile.
Tối ưu hóa hiệu suất game, đảm bảo trải nghiệm người chơi và chất lượng game trên tất cả các nền tảng.
Tham gia phát triển ý tưởng trò chơi và xây dựng giải pháp kỹ thuật đáp ứng tính năng sản phẩm.
Kiểm tra lỗi, fix bug, chịu trách nhiệm với chất lượng code và đảm bảo chất lượng game trước khi phát hành.
Tối ưu hóa hiệu suất game, đảm bảo trải nghiệm người chơi và chất lượng game trên tất cả các nền tảng.
Tham gia phát triển ý tưởng trò chơi và xây dựng giải pháp kỹ thuật đáp ứng tính năng sản phẩm.
Kiểm tra lỗi, fix bug, chịu trách nhiệm với chất lượng code và đảm bảo chất lượng game trước khi phát hành.
Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip Thì Được Hưởng Những Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học Máy tính, Phát triển Game hoặc các ngành liên quan
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển game và đã có sản phẩm game phát hành trên thị trường.
Kinh nghiệm cơ bản với Unity3D và lập trình C#. Công cụ quản lý như git, jira
Hiểu biết vững về nguyên lý lập trình hướng đối tượng (OOP).
Quen thuộc với phát triển game di động cho nền tảng Android và iOS.
Hiểu biết về tối ưu hóa hiệu suất và các kỹ thuật gỡ lỗi.
Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt và chú ý đến chi tiết.
Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.
Sẵn sàng học hỏi và phát triển kỹ năng.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển game và đã có sản phẩm game phát hành trên thị trường.
Kinh nghiệm cơ bản với Unity3D và lập trình C#. Công cụ quản lý như git, jira
Hiểu biết vững về nguyên lý lập trình hướng đối tượng (OOP).
Quen thuộc với phát triển game di động cho nền tảng Android và iOS.
Hiểu biết về tối ưu hóa hiệu suất và các kỹ thuật gỡ lỗi.
Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt và chú ý đến chi tiết.
Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.
Sẵn sàng học hỏi và phát triển kỹ năng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI