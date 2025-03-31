Tuyển Unity Developer Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Stellar Garden, 104 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Phân tích và thiết kế hệ thống chương trình dựa trên tài liệu Game Design (GD Docs);

Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu phục vụ cho gameplay và các tính năng liên quan;

Tối ưu bộ nhớ, hiệu năng và dung lượng build của trò chơi;

Phát triển game 2D thể loại platformer;

Phát triển game 3D thuộc các dòng Simulation/DIY, Ragdoll, Sorting Puzzle;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc với Unity và C#;

Có kinh nghiệm với 2D/3D game, hiểu biết về Unity Editor (Prefab, Animation, Physics, Lighting, Particle System, Shader Graph, v.v);

Hiểu biết tốt về lập trình hướng đối tượng (OOP);

Có tư duy lập trình tốt và khả năng thiết kế hệ thống logic;

Hiểu biết về các kỹ thuật tối ưu CPU/GPU (async loading, batching, GPU instancing, LDD);

Đã có ít nhất 1 sản phẩm phát hành trên App Store;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm hoặc đã có sản phầm game 3D sorting puzzle

Tư duy chủ động, không ngừng tìm kiếm giải pháp sáng tạo.

Thu nhập tới 30 triệu;

Giờ làm việc 09h00 - 18h00;

Nghỉ phép 12 ngày/ năm;

Thưởng lương tháng 13, thưởng thành tích/ hiệu suất cuối quý, năm;

Review 6 tháng/ lần; tiêu chí xét duyệt tăng lương rõ ràng, được gửi trực tiếp để dễ dàng nắm bắt;

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước (Công ty đóng, không trích lương của NLĐ);

Cấp thiết bị làm việc mới, cấu hình cao (Desktop hoặc Laptop tuỳ yêu cầu của nhân sự);

Gửi xe, Cơm trưa, Nước ép hoa quả tươi miễn phí mỗi ngày;

Du lịch, Teambuilding, Sự kiện, Khám sức khỏe thường niên 100% ngân sách công ty chi trả (Không bắt buộc tham gia);

Thiết bị giải trí đa dạng tại văn phòng: Bida, Bóng bàn, PS4, Gameboard…;

Quà tặng các dịp lễ, tết, hoặc các dịp kỷ niệm năm làm việc, sinh nhật…

