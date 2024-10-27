Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN WEEGOON GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12/45 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Chỉnh sửa âm thanh, hình ảnh, màu sắc, hiệu ứng cho sản phẩm 2D dạng phim hoạt hình ngắn Cắt ghép các cảnh phù hợp với nội dung kịch bản. Phối hợp với các khâu trong quy trình sản xuất để hoàn thiện sản phẩm.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm Adobe Photoshop, Adobe Premiere, After effect... ( và các phần mềm liên quan ) Ham học hỏi và trau dồi kinh nghiệm. Có khả năng tư duy về phim ảnh, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế. Có sự nhạy bén, cảm nhận tinh tế với hình ảnh, âm thanh và màu sắc. Biết sử dụng Adobe Audition là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WEEGOON GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

• Range lương Up to 15M + thưởng KPI/ OKR + tháng lương thứ 13 + thưởng dự án + thưởng không giới hạn. Hưởng mức lương xứng đáng với năng lực và theo thỏa thuận.

• Thử việc 100% lương, từ 1-2 tháng tùy năng lực

• Làm việc tại môi trường genZ trẻ trung, năng động, sáng tạo

• Thời gian làm việc linh hoạt, 7,5h/ ngày, từ t2-t6

• Được hưởng 20 ngày phép/ năm, không nghỉ hết được quy thành lương

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

• Được tài trợ 100% gói bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên và người thân

• Hỗ trợ gói tập thể thao mọi bộ môn (bóng đá, gym, yoga, bơi,...)

• Du lịch trong và ngoài nước hàng quý cùng những bữa tiệc liên hoan hàng tháng

• Thưởng Tết, 10/3, 30/4-1/5, 2/9, sinh nhật, hiếu hỷ, quà 1/6 & Trung thu,... có đủ

• Công ty chăm lo đời sống nhân viên tận tình chu đáo từ không gian làm việc, địa điểm nghỉ giao lao chill chill (vườn cây, bi-a, máy chơi game,...), khu vực pantry, nghỉ ngơi thoải mái, trà bánh, hoa quả luôn sẵn sàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WEEGOON GLOBAL

