Tuyển Video Editor Công ty TNHH BraveZone làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Công ty TNHH BraveZone
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty TNHH BraveZone

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty TNHH BraveZone

Mức lương
Đến 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10, tòa nhà CIC, số 2 ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Đến 18 Triệu

Phối hợp với leader và đội ngũ để xây dựng ý tưởng và thực hiện các nội dung quảng bá sản phẩm, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm. Sản xuất video intro, trailer, short video, video ads. Cắt ghép, thêm SFX/VFX dựa trên kịch bản và source có sẵn. Nắm bắt trend thị trường, lên ý tưởng và làm video.
Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Adobe After Effect, Adobe Premiere hoặc DaVinci. Khuyến khích áp dụng các phần mềm Graphic hoặc 3D khác như: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Spine, Blender, Unity trong quá trình làm việc. (Được training nếu chưa có kinh nghiệm). Có sở thích chơi và tìm hiểu về mobile game là một lợi thế. Có kinh nghiệm quay phim, chụp ảnh là một lợi thế. Có tinh thần và trách nhiệm với công việc. Có khả năng giải quyết vấn đề, làm việc độc lập và theo nhóm. Có khả năng nghiên cứu.
Tại Công ty TNHH BraveZone Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng hấp dẫn, cạnh tranh, lương net lên đến 18.000.000 VNĐ. Hỗ trợ 100% chính sách BH dành cho người lao động theo quy định nhà nước. Chính sách thưởng theo hiệu quả làm việc cạnh tranh (bao gồm thưởng tháng lương thứ 13 và thưởng theo hiệu quả của team.) Phúc lợi các dịp lễ, Tết, du lịch hè, sinh nhật công ty/tập đoàn và các sự kiện văn hoá nội bộ hấp dẫn. Được hướng dẫn từ Team Leader và các thành viên có nhiều kinh nghiệm trong team. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Được nghỉ phép nhận nguyên lương 01 ngày mỗi tháng sau khi trở thành nhân viên chính thức.
Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH BraveZone

Công ty TNHH BraveZone

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa CIC Tower, số 1 Nguyễn Thị Duệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

