Tuyển Video Editor Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tháp A, Toà nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Sản xuất Video quảng cáo theo kịch bản cho sản phẩm Mobile. Phối hợp với team Marketing để theo dõi và tối ưu hiệu quả Video quảng cáo. Tham gia lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch sản xuất Video theo chiến lược Marketing tổng. Tham gia đào tạo, chia sẻ chuyên môn để phát triển kỹ năng sản xuất Video của team.

Sản xuất Video quảng cáo theo kịch bản cho sản phẩm Mobile.

Phối hợp với team Marketing để theo dõi và tối ưu hiệu quả Video quảng cáo.

Tham gia lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch sản xuất Video theo chiến lược Marketing tổng.

Tham gia đào tạo, chia sẻ chuyên môn để phát triển kỹ năng sản xuất Video của team.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ, Truyền thông, Marketing hoặc các ngành có liên quan. Có kinh nghiệm làm Video Motion Graphic. Thành thạo các phần mềm edit video như After Effect, Premiere,... Sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế đồ họa như Photoshop, Illustrator,... Yêu thích việc tìm tòi thấu hiểu hành vi, nhu cầu của người dùng là một lợi thế lớn. Có khiếu thẩm mỹ khá, khả năng cảm thụ âm thanh và hình ảnh tốt, tư duy thiết kế và khả năng sáng tạo. Có đam mê, yêu thích học hỏi kiến thức mới, tìm tòi các cách làm mới để phát triển bản thân và công việc.

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ, Truyền thông, Marketing hoặc các ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm làm Video Motion Graphic.

Thành thạo các phần mềm edit video như After Effect, Premiere,...

Sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế đồ họa như Photoshop, Illustrator,...

Yêu thích việc tìm tòi thấu hiểu hành vi, nhu cầu của người dùng là một lợi thế lớn.

Có khiếu thẩm mỹ khá, khả năng cảm thụ âm thanh và hình ảnh tốt, tư duy thiết kế và khả năng sáng tạo.

Có đam mê, yêu thích học hỏi kiến thức mới, tìm tòi các cách làm mới để phát triển bản thân và công việc.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP Thì Được Hưởng Những Gì

3 Lý do bạn chọn TP Entertainment:

1 là bạn có cơ hội phát triển bản thân thần tốc:

Môi trường TP Entertainment luôn phát huy hết điểm mạnh và khả năng sáng tạo của bạn, nhờ đó bạn có cơ hội được tỏa sáng. Được làm việc và coaching trực tiếp bởi CEO giàu kinh nghiệm.

Môi trường TP Entertainment luôn phát huy hết điểm mạnh và khả năng sáng tạo của bạn, nhờ đó bạn có cơ hội được tỏa sáng.

Được làm việc và coaching trực tiếp bởi CEO giàu kinh nghiệm.

2 là bạn có cơ hội tăng thu nhập không giới hạn:

Những đóng góp của bạn luôn được công ty ghi nhận rõ ràng nhờ đó thu nhập của bạn được cải thiện nhanh chóng và không giới hạn.

3 là môi trường làm việc cực thích:

Văn hoá công ty đậm đà sâu sắc với 4 giá trị cốt lõi: Hiệu quả, sáng tạo, lấy khách hàng là trung tâm, nhân văn. Làm việc tại công ty công nghệ hàng đầu về Mobile app với môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, sáng tạo. Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ. Tham gia các hoạt động vui chơi thể thao hàng ngày tại công ty

Văn hoá công ty đậm đà sâu sắc với 4 giá trị cốt lõi: Hiệu quả, sáng tạo, lấy khách hàng là trung tâm, nhân văn.

Làm việc tại công ty công nghệ hàng đầu về Mobile app với môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, sáng tạo.

Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ.

Tham gia các hoạt động vui chơi thể thao hàng ngày tại công ty

Ngoài ra bạn được hưởng các chính sách đãi ngộ của công ty như:

Trợ cấp tiền ăn trưa, vé xe tháng, thiết bị làm việc. Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Du lịch hàng năm, dã ngoại hàng quý cùng người thân. Thử việc 02 tháng hưởng 100% mức lương chính thức.

Trợ cấp tiền ăn trưa, vé xe tháng, thiết bị làm việc.

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Du lịch hàng năm, dã ngoại hàng quý cùng người thân.

Thử việc 02 tháng hưởng 100% mức lương chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin