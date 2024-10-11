Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng Rikkei Academy, Tầng 7

- Tháp A Tòa Sông Đà 36 Mễ Trì Nam Từ Liêm Hà Nội., Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

-Quay chụp 30%, biên tập và edit video 70% khối lượng công việc
-Phụ trách quay phim và biên tập video theo nội dung kịch bản có sẵn, phục vụ cho hoạt động truyền thông, giới thiệu sản phẩm trên các kênh: Tiktok, Facebook, Youtube và các nền tảng mạng xã hội khác của Công ty.
-Phụ trách đánh sáng, setup background, bố trí đạo cụ để phục vụ cho các nhu cầu quay video, livestream, phóng sự, phỏng vấn....
-Quay dựng các intro, trailer, video highlight về sản phẩm.
-Tham gia lên ý tưởng video/ hình ảnh độc đáo phục vụ quảng bá cho sản phẩm của Công ty.
-Quản lý thiết bị phục vụ cho công việc quay dựng video của Công ty.
-Xử lý các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng quay dựng, edit video, quay chụp tốt
- Sáng tạo, guu thẩm mỹ tốt, cập nhật xu hướng thường xuyên
- Có kinh nghiệm edit, sử dụng thành thạo các phần mềm dành riêng cho thiết kế như Premiere, After Effect,.....
- Đã có kinh nghiệm quay dựng một vài sản phẩm giáo dục, phóng sự, phỏng vấn
- Đề cao sự vui vẻ, hài hước, hòa đồng
- Có mong muốn làm việc lâu dài
- Có thái độ làm việc chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng+ thưởng, tổng thu nhập: UPTO 15 -18M
- LƯƠNG: Tối thiểu 13 tháng lương/năm.
- THƯỞNG: thưởng Tết, thưởng dự án, thưởng ngày lễ, thưởng giới thiệu nhân sự...
- Tham gia các hoạt động học tập, đào tạo trong và ngoài công ty, tích điểm học tập, phát triển G-Point trên hệ thống Quản lý của công ty.
- Nghỉ thứ 7, chủ nhật + 12 ngày phép/ năm
- Câu lạc bộ và nhiều hoạt động văn hóa - thể thao - nghệ thuật được công ty tài trợ hoặc hỗ trợ (Ví dụ: Bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, âm nhạc, tiếng anh, game...)
- Đảm bảo sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ mua bảo hiểm sức khỏe chất lượng cao...
- Thoải mái tinh thần: Phát nhạc theo yêu cầu mỗi ngày, hoa quả tươi, các hoạt động teambuilding gắn kết...
- Cơ hội làm việc tại nước ngoài và du lịch khắp nơi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 khối A tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng , Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

