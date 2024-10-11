Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng Rikkei Academy, Tầng 7 - Tháp A Tòa Sông Đà 36 Mễ Trì Nam Từ Liêm Hà Nội., Nam Từ Liêm

Video Editor Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

-Quay chụp 30%, biên tập và edit video 70% khối lượng công việc

-Phụ trách quay phim và biên tập video theo nội dung kịch bản có sẵn, phục vụ cho hoạt động truyền thông, giới thiệu sản phẩm trên các kênh: Tiktok, Facebook, Youtube và các nền tảng mạng xã hội khác của Công ty.

-Phụ trách đánh sáng, setup background, bố trí đạo cụ để phục vụ cho các nhu cầu quay video, livestream, phóng sự, phỏng vấn....

-Quay dựng các intro, trailer, video highlight về sản phẩm.

-Tham gia lên ý tưởng video/ hình ảnh độc đáo phục vụ quảng bá cho sản phẩm của Công ty.

-Quản lý thiết bị phục vụ cho công việc quay dựng video của Công ty.

-Xử lý các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng quay dựng, edit video, quay chụp tốt

- Sáng tạo, guu thẩm mỹ tốt, cập nhật xu hướng thường xuyên

- Có kinh nghiệm edit, sử dụng thành thạo các phần mềm dành riêng cho thiết kế như Premiere, After Effect,.....

- Đã có kinh nghiệm quay dựng một vài sản phẩm giáo dục, phóng sự, phỏng vấn

- Đề cao sự vui vẻ, hài hước, hòa đồng

- Có mong muốn làm việc lâu dài

- Có thái độ làm việc chuyên nghiệp

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

- Lương cứng+ thưởng, tổng thu nhập: UPTO 15 -18M

- LƯƠNG: Tối thiểu 13 tháng lương/năm.

- THƯỞNG: thưởng Tết, thưởng dự án, thưởng ngày lễ, thưởng giới thiệu nhân sự...

- Tham gia các hoạt động học tập, đào tạo trong và ngoài công ty, tích điểm học tập, phát triển G-Point trên hệ thống Quản lý của công ty.

- Nghỉ thứ 7, chủ nhật + 12 ngày phép/ năm

- Câu lạc bộ và nhiều hoạt động văn hóa - thể thao - nghệ thuật được công ty tài trợ hoặc hỗ trợ (Ví dụ: Bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, âm nhạc, tiếng anh, game...)

- Đảm bảo sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ mua bảo hiểm sức khỏe chất lượng cao...

- Thoải mái tinh thần: Phát nhạc theo yêu cầu mỗi ngày, hoa quả tươi, các hoạt động teambuilding gắn kết...

- Cơ hội làm việc tại nước ngoài và du lịch khắp nơi.

Cách Thức Ứng Tuyển

