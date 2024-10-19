Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 19/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà Đồng Lợi, ngõ 1160 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng và sản xuất Video Intro, Trailer, Short Video, Video Ads cho sản phẩm Mobile Apps trên các kênh online của công ty (70%)
Cùng team Content quay và sản xuất các video với KOLs, KOC nước ngoài (30%)
Biên tập, chỉnh sửa video truyền thông, quảng cáo cho sản phẩm Mobile Apps.
Sáng tạo và bắt trend cho các ấn phẩm video quảng cáo.
Phối hợp với team Marketing, team Product để theo dõi và tối ưu hiệu quả truyền thông quảng cáo

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm Motion Graphic/Animator.
Có các kỹ năng quay chụp cơ bản, thấu hiểu và diễn giải kịch bản (ứng viên đã từng tham gia quay dựng các video dạng tình huống/ video dạng đọc là 1 lợi thế).
Có kinh nghiệm dựng trailer, thiết kế video quảng cáo là lợi thế
Có khả năng tìm kiếm, cập nhật thông tin mới, thấu hiểu hành vi, nhu cầu của người dùng.
Có khả năng sử dụng phần mềm đồ họa như: Photoshop/AI, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Audition... hoặc các phần mềm tương tự.
Từng tham gia làm sản phẩm mobile apps là một lợi thế.
Sáng tạo, ham học hỏi, năng nổ, có khả năng làm việc độc lập và là việc nhóm, chủ động trong công việc.
Thể hiện được khả năng làm video qua profile cá nhân

Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn. Mức lương từ: 11.000.000 - 15.000.000 triệu
Review lương, thưởng 2 lần/ năm (Tháng 1 và tháng 7), mức lương tăng upto 25%/ đợt review, thưởng 1-4 tháng lương/năm
Thưởng ngày lễ, sinh nhật cho CBNV
Trang bị các thiết bị làm việc phù hợp với công việc
Có khu vực ăn uống riêng, khu căng tin hoàn toàn miễn phí
Chương trình Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Chương trình Happy Time vào chiều thứ 6 hàng tuần
Ngày nghỉ phép còn lại trong năm sẽ được chuyển sang ngày lương
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, cơ hội thăng tiến cao
Các chương trình, hoạt động vui chơi giải trí vào các dịp lễ, Tết, du lịch, team building.
Hệ sinh thái các sản phẩm có hàng triệu người dùng hàng tháng trên toàn cầu: Âu, Úc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, South Africa...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1160 đường Láng, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

