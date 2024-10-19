Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL
- Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà Đồng Lợi, ngõ 1160 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng và sản xuất Video Intro, Trailer, Short Video, Video Ads cho sản phẩm Mobile Apps trên các kênh online của công ty (70%)
Cùng team Content quay và sản xuất các video với KOLs, KOC nước ngoài (30%)
Biên tập, chỉnh sửa video truyền thông, quảng cáo cho sản phẩm Mobile Apps.
Sáng tạo và bắt trend cho các ấn phẩm video quảng cáo.
Phối hợp với team Marketing, team Product để theo dõi và tối ưu hiệu quả truyền thông quảng cáo
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm Motion Graphic/Animator.
Có các kỹ năng quay chụp cơ bản, thấu hiểu và diễn giải kịch bản (ứng viên đã từng tham gia quay dựng các video dạng tình huống/ video dạng đọc là 1 lợi thế).
Có kinh nghiệm dựng trailer, thiết kế video quảng cáo là lợi thế
Có khả năng tìm kiếm, cập nhật thông tin mới, thấu hiểu hành vi, nhu cầu của người dùng.
Có khả năng sử dụng phần mềm đồ họa như: Photoshop/AI, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Audition... hoặc các phần mềm tương tự.
Từng tham gia làm sản phẩm mobile apps là một lợi thế.
Sáng tạo, ham học hỏi, năng nổ, có khả năng làm việc độc lập và là việc nhóm, chủ động trong công việc.
Thể hiện được khả năng làm video qua profile cá nhân
Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương thưởng hấp dẫn. Mức lương từ: 11.000.000 - 15.000.000 triệu
Review lương, thưởng 2 lần/ năm (Tháng 1 và tháng 7), mức lương tăng upto 25%/ đợt review, thưởng 1-4 tháng lương/năm
Thưởng ngày lễ, sinh nhật cho CBNV
Trang bị các thiết bị làm việc phù hợp với công việc
Có khu vực ăn uống riêng, khu căng tin hoàn toàn miễn phí
Chương trình Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Chương trình Happy Time vào chiều thứ 6 hàng tuần
Ngày nghỉ phép còn lại trong năm sẽ được chuyển sang ngày lương
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, cơ hội thăng tiến cao
Các chương trình, hoạt động vui chơi giải trí vào các dịp lễ, Tết, du lịch, team building.
Hệ sinh thái các sản phẩm có hàng triệu người dùng hàng tháng trên toàn cầu: Âu, Úc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, South Africa...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
