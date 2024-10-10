Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10 tòa Suced, 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Biên tập, chỉnh sửa video ở mức cơ bản: resize, add/remove content, cut and trim, add basic effects,...

- Chơi game và ghi lại tư liệu trên thiết bị di động.

- Phụ trách làm một phần hoặc toàn bộ video quảng cáo.

- Phối hợp với team marketing xây dựng kịch bản, lên concept về quảng cáo.

- Research kiến thức về thị trường mục tiêu, các nội dung quảng cáo trending...

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng phim: Premiere; After Effect; Photoshop... Biết làm Animation là 1 lợi thế.

- Có khả năng làm các video motion 2D cơ bản. Đính kèm sản phẩm đã edit (gửi cùng CV).

- Tư duy bố cục, màu sắc trong thiết kế.

- Khả năng sáng tạo, bắt trend, ứng dụng AI trong công việc.

- Thái độ làm việc tích cực, năng động, kỷ luật, cầu tiến.

- Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp các trường dạy chuyên sâu đồ họa: Mỹ thuật công nghiệp, Đại học FPT, Arena Multimedia, FPT Arena, Monster Lab...

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương, Phụ Cấp và Thưởng.

- Mức lương: 7.000.000 - 10.000.000 triệu VNĐ/ tháng (lương net).

- Phụ cấp ăn trưa: 1.050.000 VNĐ/người/tháng

- Thưởng định kỳ hàng năm: định mức thưởng không giới hạn và theo tình hình kinh doanh của công ty

- Thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con...

2. Chế độ đãi ngộ nhân sự:

- Làm việc trong một công ty game năng động, phát triển mạnh trong mảng mobile game trong thị trường Game Việt. Có nhiều thử thách, có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Được đào tạo chuyên sâu các kỹ năng thiết kế, dựng Video Game chuyên nghiệp qua các dự án Game Toàn Cầu trị giá tỷ đô dưới sự hướng dẫn của đội ngũ Mentor dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực làm game.

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức, rút ngắn tối đa giai đoạn làm Fresher cho các bạn nào mong muốn đi làm sớm. Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

- Công ty chi trả toàn bộ khoản đóng BHXH, BHYT,.. cho nhân viên chính thức theo quy định của pháp luật hiện hành và căn cứ vào hợp đồng lao động

- Công ty cung cấp 100% trang thiết bị làm việc công nghệ cao.

- Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.

- Môi trường cởi mở trẻ trung, năng động, sáng tạo.

- Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.

- Nghỉ giải lao 30 Phút hằng ngày.

- Chế độ nghỉ mát: Mỗi năm công ty đi nghỉ mát tại các địa điểm trong và ngoài nước vào dịp thích hợp. Nhân sự công ty miễn phí toàn bộ chi phí.

- Chế độ nghỉ phép: 12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động.

- Teambuilding, bonding party thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.