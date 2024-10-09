Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Y Dược Khánh Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đơn nguyên 2, KTX Mỹ Đình, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Sản xuất và tạo dựng các mẫu video (lên nội dung, cắt nối hình ảnh theo kịch bản, cân bằng tiếng, làm hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, chữ, nhạc nền, ...) phù hợp trên kênh quảng cáo Online (Facebook, Youtube, Zalo,...)

- Lên ý tưởng thiết kế, xây dựng kịch bản, chỉnh sửa, xử lý video theo chiến lược công ty

- Phối hợp với các bộ phận và các team khác để nắm bắt, thấu hiểu, sản xuất và tạo dựng Video có nội dung truyền tải thông điệp thương hiệu và chiến dịch quảng cáo hiệu quả và sáng tạo

- Cắt dựng các clip ngắn để đẩy mạnh các kênh Social của Công ty.

- Quản lý kho hình ảnh, video trong hệ thống của công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng làm việc nhóm, khả năng sáng tạo

- Sử dụng cơ bản các phần mềm Premiere, after effects ,illustrator, Photoshop

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm 1 năm trở lên

- Chăm chỉ, ham học hỏi và tiếp thu nhanh, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Y Dược Khánh Linh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: 8-12 triệu

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động (BHXH, BHYT, ...)

- Du lịch định kỳ hằng năm

- Thưởng các ngày lễ Tết, Nghỉ lễ Nghỉ phép theo quy định

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y Dược Khánh Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin