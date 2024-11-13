Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 85 - 10 Triệu

Mức lương 85 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 85 - 10 Triệu

- Phạm vi công việc: giám sát thi công công trình, khảo sát tiến độ và lập kế hoạch cụ thể.

- Thực hiện triển khai công trình theo đúng kế hoạch đã định sẵn.

- Kiểm soát các sai sót phát sinh và trình lên lãnh đạo để đưa ra hướng giải quyết hiệu quả nhất.

- Nghiệm thu công trình XD và vẽ bản xây dựng.

Với Mức Lương 85 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chính quy (hoặc CĐ) chuyên ngành xây dựng dân dụng

- Giới tính: Nam có 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan

- Ưu tiên các ứng cử viên có kinh nghiệm trong ngành xây dựng có tinh thần trách nhiệm và chịu đi công tác xa, cầu tiến, chịu được áp lực trong CV & có bằng lái xe ô tô.

- Sinh năm 1998-2000 ưu tiên Sn 1998-1999

- Có kỹ năng: vẽ xây dựng Card, 2D, 3D thành thạo, đọc bóc tách khối lượng xây dựng

- Làm việc tại TP.HCM: Quận 2 và Quận Phú Nhuận

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương chính thức: 8,5-10 triệu.

- Được hưởng các chế độ theo quy định nhà nước, được đóng BHXH, BHYT, ...

- Được nghỉ các ngày lễ lớn trong năm theo quy định của pháp luật.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động và thân thiện.

- Có rất nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc và học tập bồi dưỡng nâng cao kiến thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI NAM VIỆT

