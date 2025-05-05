Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Data Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tây Hà Tower, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập, phân tích yêu cầu nghiệp vụ từ các phòng ban: Marketing, Sales, Financial, Accounting ...
Đánh giá, phối hợp cùng Data Engineer thu thập dữ liệu vào Data lake. Phối hợp bóc tách, làm giàu dữ liệu đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ
Phân tích, xây dựng phương pháp mô hình hóa dữ liệu cho từng domain vào Data warehouse, Data mart
Phối hợp xây dựng hệ thống thống kê dữ liệu, báo cáo cho các phòng ban
Vận hành hệ thống báo cáo, đọc và phân tích báo cáo để tìm kiếm insight/ pattern hỗ trợ các bài toán từ nghiệp vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Informatics, Economic statistics, hoặc các chuyên ngành tương đương.
5+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu.
Có kinh nghiệm làm việc trong các domain: Fintech, Payment, Financial Services.
Có hiểu biết tốt về Data modelling, Data lake, Data warehouse & BI
Sử dụng thành thạo SQL cho data analysis trên các hệ thống RDBMS.
Có kỹ năng Spark, Python hoặc R programming là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực; chế độ thưởng hấp dẫn;
Trợ cấp ăn trưa bằng coupon tại Canteen Công ty, vé gửi xe miễn phí;
Chế độ bảo hiểm và nghỉ phép theo luật lao động; khám sức khỏe định kỳ;
Chương trình đào tạo, huấn luyện liên tục; Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp;
Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ;
CLB chăm lo sức khỏe tinh thần như yoga, bóng đá, đọc sách...
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, năng động;
Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h00 - 18h00) và 2 sáng thứ 7 cách tuần (remote).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 33 phố Đặng Trần Côn, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

