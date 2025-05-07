Tuyển Data Analyst TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Viettel Post - Ngõ 15, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Hiểu được cấu trúc dữ liệu từ source, cần thực hiện phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu, làm nền tảng cho Data Engineer thực hiện tổ chức dữ liệu vào Datawarehouse, đảm bảo tính logic và nhất quán với dữ liệu đã có trong datawarehouse.

Xây dựng được các bộ rule check dữ liệu đầu vào dựa trên những yêu cầu nghiệp vụ và cài đặt từ hệ thống nhằm đảm bảo việc kiểm tra dữ liệu, làm sạch dữ liệu.

Xây dựng và maintain các dataset, hướng dẫn các phòng ban liên quan sử dụng các dataset trong phân tích dữ liệu.

Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, UPTO 2000$

Có chế độ hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; kèm theo là các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, ngày thành lập Tập đoàn, Tổng Công ty, Tết Dương/ Âm)

Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác.

Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.

Phụ nữ có con nhỏ dưới 1 tuổi sẽ được nghỉ thêm 1h/ngày

Hàng tuần, công ty tổ chức buổi Seminar trao đổi, chia sẻ về các công nghệ mới nhất; là cơ hội để các thành viên học hỏi lẫn nhau.

Được tham gia các khóa học bổ ích từ các diễn giả Quốc tế tại Học viện Viettel

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Tham gia vào hoạt động \'Happy Time\" vào chiều thứ 6 hàng tuần cùng với chương trình sinh nhật tháng.

Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng.

Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu được Tập đoàn tổ chức.

