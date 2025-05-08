Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tháp A, Toà nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Thực hiện các hoạt động nghiên cứu: nghiên cứu người dùng, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ

Tham gia trải nghiệm sản phẩm, hiểu người dùng để đưa ra những insight, đề xuất trong sản phẩm

Theo dõi, phân tích, đánh giá hành vi người dùng bằng các công cụ

Từ các input về mặt sản phẩm, đưa ra đầu bài khai thác dữ liệu

Verify dữ liệu, đảm bảo chất lượng dữ liệu đưa vào phân tích

Thực hiện các phân tích sâu sắc để hiểu rõ hành vi người dùng, xu hướng sử dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của sản phẩm

Dựa vào dữ liệu nghiên cứu đưa ra các phân tích, giải pháp và đề xuất sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm đang triển khai

Đánh giá hiệu quả của các chiến lược sản phẩm và các tính năng cụ thể thông qua việc phân tích dữ liệu và đưa ra đề xuất cải thiện

Yêu Cầu Công Việc

1-2 năm kinh nghiệm liên quan đến Marketing, DA

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing hoặc kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tư duy lấy người dùng làm trung tâm.

Tư duy logic, có khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá dữ liệu tốt.

Khả năng nhìn nhận, xử lý vấn đề tốt.

Sáng tạo, nhạy bén, bắt trend nhanh.

Tư duy tích cực, chủ động; tinh thần giúp đỡ, cùng nhau thúc đẩy team phát triển.

Có tinh thần tự học hỏi mạnh mẽ, khả năng thích ứng nhanh với công việc

Có kinh nghiệm về Marketing; đặc biệt là nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu người dùng.

Có kinh nghiệm và hiểu biết về ngành Mobile App.

Quyền Lợi

Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương chính thức.

Review lương 2 lần/ năm.

Thu nhập không giới hạn: Lương cứng + thưởng KPI, thưởng dự án, lương tháng 13, thưởng Tết,...

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Trợ cấp tiền ăn trưa.

Du lịch hàng năm, dã ngoại hàng quý 4 lần/năm, được hỗ trợ du lịch cùng người thân.

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước khi là nhân viên chính thức.

Môi trường TP Entertainment luôn phát huy hết điểm mạnh và khả năng sáng tạo của bạn, nhờ đó bạn có cơ hội được tỏa sáng.

Được làm việc và coaching trực tiếp bởi leader giàu kinh nghiệm.

Những đóng góp của bạn luôn được công ty ghi nhận rõ ràng nhờ đó thu nhập của bạn được cải thiện nhanh chóng và không giới hạn.

Văn hoá công ty đậm đà sâu sắc với 4 giá trị cốt lõi: Hiệu quả, sáng tạo, lấy khách hàng là trung tâm, nhân văn.

Làm việc tại công ty công nghệ hàng đầu về Mobile app với môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, sáng tạo.

Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ.

Tham gia các hoạt động vui chơi thể thao hàng ngày tại công ty.

