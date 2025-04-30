Tuyển Data Analyst ABI Game Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phân tích dữ liệu người dùng, hành vi chơi game, doanh thu và hiệu suất marketing.

Thiết kế, xây dựng các báo cáo và dashboard tự động (Google Sheets, Looker Studio, Power BI,...).

Viết và tối ưu truy vấn BigQuery để trích xuất dữ liệu phục vụ phân tích.

Xử lý, chuẩn hóa, kiểm tra dữ liệu bằng Python khi cần thiết (pandas, numpy,...).

Phối hợp chặt chẽ với các team Product, Marketing để xác định câu hỏi phân tích và đưa ra insight có giá trị.

Đề xuất các phương án cải tiến sản phẩm dựa trên phân tích dữ liệu.

Tham gia brainstorming, chia sẻ ý tưởng trong các buổi thảo luận nội bộ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm hoặc sinh viên mới ra trường

Thành thạo Google Sheets (hàm nâng cao, pivot table, vlookup, filter,...).

Có kinh nghiệm truy vấn dữ liệu trên BigQuery hoặc hệ quản trị dữ liệu tương tự (SQL cơ bản đến khá: SELECT, JOIN, GROUP BY, CTE,...)

Biết sử dụng Python cho các tác vụ data processing cơ bản (pandas, đọc ghi file, API đơn giản).

Kỹ năng trực quan hóa và trình bày dữ liệu tốt (Google Sheet, Google Data Studio, Looker Studio hoặc tương đương).

Hiểu biết cơ bản về Firebase Analytics, event-based data là lợi thế

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chủ động, cẩn thận, chi tiết.

Không ngại trao đổi, giao tiếp, làm việc với team đông người.

Tư duy phản biện tốt.

Tại ABI Game Studio Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh + thưởng theo doanh thu dự án hàng tháng

Tham gia BHXH theo chế độ của Công ty

Review lương 02 lần/ năm

Phụ cấp cơm trưa

Du lịch công ty 02 lần/năm

Tham gia các hoạt động Team building, hoạt động nội bộ

Hưởng các khoản tiền thưởng dịp Lễ, Tết, Sinh nhật

12 ngày nghỉ phép/năm

Thưởng Tết upto 03 tháng lương

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ABI Game Studio

