Tuyển Data Analyst ABI Game Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại ABI Game Studio
- Hà Nội: 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Phân tích dữ liệu người dùng, hành vi chơi game, doanh thu và hiệu suất marketing.
Thiết kế, xây dựng các báo cáo và dashboard tự động (Google Sheets, Looker Studio, Power BI,...).
Viết và tối ưu truy vấn BigQuery để trích xuất dữ liệu phục vụ phân tích.
Xử lý, chuẩn hóa, kiểm tra dữ liệu bằng Python khi cần thiết (pandas, numpy,...).
Phối hợp chặt chẽ với các team Product, Marketing để xác định câu hỏi phân tích và đưa ra insight có giá trị.
Đề xuất các phương án cải tiến sản phẩm dựa trên phân tích dữ liệu.
Tham gia brainstorming, chia sẻ ý tưởng trong các buổi thảo luận nội bộ.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Google Sheets (hàm nâng cao, pivot table, vlookup, filter,...).
Có kinh nghiệm truy vấn dữ liệu trên BigQuery hoặc hệ quản trị dữ liệu tương tự (SQL cơ bản đến khá: SELECT, JOIN, GROUP BY, CTE,...)
Biết sử dụng Python cho các tác vụ data processing cơ bản (pandas, đọc ghi file, API đơn giản).
Kỹ năng trực quan hóa và trình bày dữ liệu tốt (Google Sheet, Google Data Studio, Looker Studio hoặc tương đương).
Hiểu biết cơ bản về Firebase Analytics, event-based data là lợi thế
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chủ động, cẩn thận, chi tiết.
Không ngại trao đổi, giao tiếp, làm việc với team đông người.
Tư duy phản biện tốt.
Tại ABI Game Studio Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH theo chế độ của Công ty
Review lương 02 lần/ năm
Phụ cấp cơm trưa
Du lịch công ty 02 lần/năm
Tham gia các hoạt động Team building, hoạt động nội bộ
Hưởng các khoản tiền thưởng dịp Lễ, Tết, Sinh nhật
12 ngày nghỉ phép/năm
Thưởng Tết upto 03 tháng lương
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ABI Game Studio
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
