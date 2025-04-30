Tuyển Data Analyst ABI Game Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Data Analyst ABI Game Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

ABI Game Studio
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
ABI Game Studio

Data Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại ABI Game Studio

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phân tích dữ liệu người dùng, hành vi chơi game, doanh thu và hiệu suất marketing.
Thiết kế, xây dựng các báo cáo và dashboard tự động (Google Sheets, Looker Studio, Power BI,...).
Viết và tối ưu truy vấn BigQuery để trích xuất dữ liệu phục vụ phân tích.
Xử lý, chuẩn hóa, kiểm tra dữ liệu bằng Python khi cần thiết (pandas, numpy,...).
Phối hợp chặt chẽ với các team Product, Marketing để xác định câu hỏi phân tích và đưa ra insight có giá trị.
Đề xuất các phương án cải tiến sản phẩm dựa trên phân tích dữ liệu.
Tham gia brainstorming, chia sẻ ý tưởng trong các buổi thảo luận nội bộ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm hoặc sinh viên mới ra trường
Thành thạo Google Sheets (hàm nâng cao, pivot table, vlookup, filter,...).
Google Sheets
Có kinh nghiệm truy vấn dữ liệu trên BigQuery hoặc hệ quản trị dữ liệu tương tự (SQL cơ bản đến khá: SELECT, JOIN, GROUP BY, CTE,...)
BigQuery
Biết sử dụng Python cho các tác vụ data processing cơ bản (pandas, đọc ghi file, API đơn giản).
Python
Kỹ năng trực quan hóa và trình bày dữ liệu tốt (Google Sheet, Google Data Studio, Looker Studio hoặc tương đương).
Hiểu biết cơ bản về Firebase Analytics, event-based data là lợi thế
Firebase Analytics
event-based data
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chủ động, cẩn thận, chi tiết.
Không ngại trao đổi, giao tiếp, làm việc với team đông người.
Tư duy phản biện tốt.

Tại ABI Game Studio Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh + thưởng theo doanh thu dự án hàng tháng
Tham gia BHXH theo chế độ của Công ty
Review lương 02 lần/ năm
Phụ cấp cơm trưa
Du lịch công ty 02 lần/năm
Tham gia các hoạt động Team building, hoạt động nội bộ
Hưởng các khoản tiền thưởng dịp Lễ, Tết, Sinh nhật
12 ngày nghỉ phép/năm
Thưởng Tết upto 03 tháng lương
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ABI Game Studio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ABI Game Studio

ABI Game Studio

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, ngách 41, ngõ 444, phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

