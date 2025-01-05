Tuyển Hành chính kho Facio Shop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1 Đường số 6, phường 10,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Đóng bao bì các mặt hàng quần áo và phụ kiện thời trang mới sản xuất

Hỗ trợ kho chính quản lý lượng hàng xuất nhập, hàng hóa trong kho

Hỗ trợ in đơn và Đóng gói hàng hóa theo đơn

Ghi chép xuất nhập hàng vào file lưu trữ và hệ thống của công ty

Kiểm kê, Sắp xếp quản lý hàng hóa trong kho

Hỗ trợ chăm sóc sàn TMĐT trong và ngoài nước: kiểm tra tối ưu sản phẩm, hình ảnh, clip, CTKM của shop và của sàn, thiết kế trang bán hàng khi cần. Kiểm tra đối thủ để có chiến lượt phát triển.

Mở rộng phát triển khách hàng sỉ, lẻ, sản xuất nội địa và quốc tế

Thực hiện theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam: Sức khỏe tốt tuổi từ 20 đến 28 tuổi.

Có kinh nghiệm làm kho, và có kinh nghiệm ủi quần áo, sẽ được hướng dẫn thêm.

Cẩn thận, trung thực, nguyên tắc, trách nhiệm.

Sử dụng thành thạo máy vi tính Excel, Word.

Tại Facio Shop Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 6 -8 triệu đồng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển tốt

Có cơ hội thăng tiến, tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực và được hỗ trợ tốt nhất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Facio Shop

