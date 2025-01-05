Tuyển Hành chính kho Facio Shop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính kho Tại Facio Shop
- Hồ Chí Minh:
- 1 Đường số 6, phường 10,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Đóng bao bì các mặt hàng quần áo và phụ kiện thời trang mới sản xuất
Hỗ trợ kho chính quản lý lượng hàng xuất nhập, hàng hóa trong kho
Hỗ trợ in đơn và Đóng gói hàng hóa theo đơn
Ghi chép xuất nhập hàng vào file lưu trữ và hệ thống của công ty
Kiểm kê, Sắp xếp quản lý hàng hóa trong kho
Hỗ trợ chăm sóc sàn TMĐT trong và ngoài nước: kiểm tra tối ưu sản phẩm, hình ảnh, clip, CTKM của shop và của sàn, thiết kế trang bán hàng khi cần. Kiểm tra đối thủ để có chiến lượt phát triển.
Mở rộng phát triển khách hàng sỉ, lẻ, sản xuất nội địa và quốc tế
Thực hiện theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm kho, và có kinh nghiệm ủi quần áo, sẽ được hướng dẫn thêm.
Cẩn thận, trung thực, nguyên tắc, trách nhiệm.
Sử dụng thành thạo máy vi tính Excel, Word.
Tại Facio Shop Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển tốt
Có cơ hội thăng tiến, tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực và được hỗ trợ tốt nhất
