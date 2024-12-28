Tuyển Hành chính kho SAIGON ECO CRAFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 90 Lê Lợi, P.Bến Thành, Quận 1, TP HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

- Làm việc theo vị trí phân công & làm việc theo khu vực được sắp xếp.

- Hỗ trợ tư vấn cho khách hàng.

- Dọn & giữ vệ sinh khu vực làm việc.

- Nhập hàng - kiểm hàng - dán mã sản phẩm mới - sắp xếp hàng

- Báo cáo kiểm kho

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Lương: 6 - 12 Triệu/Tháng

- Off 3 ngày/tháng

- Thưởng thêm tuỳ vào hiệu suất công việc và năng lực ứng viên

- Có cơ hội rèn luyện và nâng cao khả năng giao tiếp ngoại ngữ với khách nước ngoài

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động

- Hỗ trợ nhân viên khi có dịp hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn đối với nhân viên gắn bó trên một năm

- Cơ hội ký kết làm việc lâu dài và ổn định

- Được đào tạo kỹ năng bán hàng

Tại SAIGON ECO CRAFT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thái độ vui vẻ, thân thiện đối với khách hàng

- Nữ trên 18 tuổi

- Ưu tiên những bạn sinh viên mới ra trường

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo

- Vi tính văn phòng cơ bản

- Không đòi hỏi ngoại hình.

- Chịu học hỏi & có trách nhiệm trong công việc.

- Năng động, vui vẻ.

- Có sức khỏe tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SAIGON ECO CRAFT

