Tuyển Hành chính kho SAIGON ECO CRAFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

SAIGON ECO CRAFT
Ngày đăng tuyển: 28/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
SAIGON ECO CRAFT

Hành chính kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính kho Tại SAIGON ECO CRAFT

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 90 Lê Lợi, P.Bến Thành, Quận 1, TP HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

- Làm việc theo vị trí phân công & làm việc theo khu vực được sắp xếp.
- Hỗ trợ tư vấn cho khách hàng.
- Dọn & giữ vệ sinh khu vực làm việc.
- Nhập hàng - kiểm hàng - dán mã sản phẩm mới - sắp xếp hàng
- Báo cáo kiểm kho

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Lương: 6 - 12 Triệu/Tháng
- Off 3 ngày/tháng
- Thưởng thêm tuỳ vào hiệu suất công việc và năng lực ứng viên
- Có cơ hội rèn luyện và nâng cao khả năng giao tiếp ngoại ngữ với khách nước ngoài
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động
- Hỗ trợ nhân viên khi có dịp hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn đối với nhân viên gắn bó trên một năm
- Cơ hội ký kết làm việc lâu dài và ổn định
- Được đào tạo kỹ năng bán hàng

Tại SAIGON ECO CRAFT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thái độ vui vẻ, thân thiện đối với khách hàng
- Nữ trên 18 tuổi
- Ưu tiên những bạn sinh viên mới ra trường
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
- Vi tính văn phòng cơ bản
- Không đòi hỏi ngoại hình.
- Chịu học hỏi & có trách nhiệm trong công việc.
- Năng động, vui vẻ.
- Có sức khỏe tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SAIGON ECO CRAFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SAIGON ECO CRAFT

SAIGON ECO CRAFT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 90 Lê Lợi, P.Bến Thành, Quận 1, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

