Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Công Ty Tnhh Noroo - Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam), Đường Số 7B, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện theo dõi việc nhập – xuất – tồn hàng hóa trong kho.

– Tiến hành kiểm tra tính chính xác các giấy yêu cầu nhập hàng – xuất hàng hàng ngày và bạn cần lưu ý về loại hàng, số lượng hàng và chữ ký các bên liên quan để nhập xuất cho đúng.

– Bên cạnh đó, nhân viên kho là người trực tiếp hoặc giám sát thực hiện nhập – xuất hàng.

– Đồng thời, thực hiện ký nhận trên chứng từ sau khi đã nhận hàng hoặc xuất hàng xong có xác nhận kiểm đếm đầy đủ. Ngoài ra, bạn cần lưu 1 chứng từ và chuyển 1 chứng từ đến bộ phận kế toán

– Nhân viên kho là người thực hiện lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho tương ứng.

– Thực hiện lưu nội dung phiếu nhập/ xuất kho trên phần mềm quản lý (nếu có)

Soạn hàng xuất kho

– Sau khi nhận yêu cầu soạn hàng từ bộ phận kinh doanh (nếu có) sẽ tiến hành soạn hàng theo đúng yêu cầu. Cần đảm bảo tuân thủ nguyên tắc nhập trước xuất trước.

– Tiến hành đóng gói đơn hàng (nếu cần)

– Tiến hành vận chuyển hàng hóa liên quan đến khu vực chuẩn bị xuất hàng theo quy định

Tiến hành sắp xếp và quản lý hàng hóa trong kho

– Lập và nắm chính xác sơ đồ kho, từ lối đi đến mặt hàng, nơi đặt để từng mặt hàng cụ thể

– Nhân viên kho cần đảm bảo mọi hàng hóa được sắp xếp đúng theo sơ đồ, khoa học, gọn gàng, không để hàng hóa bị ướt hay bể vỡ...

– Cần ghi nhớ những mặt hàng dễ hư hỏng hay bề vỡ và đặt biển báo để mọi người chú ý hơn trong khâu vận chuyển hàng.

– Thực hiện công việc ghi thẻ bài cho từng mặt hàng như: mã hàng, màu, kích cỡ, hạn sử dụng và gắn thẻ tương ứng chính xác lên từng kệ để hàng.

– Hàng ngày kiểm tra đảm bảo đúng số lượng và chất lượng hàng hóa theo quy định

– Tiến hành theo dõi và cập nhật số lượng hàng tồn kho, lưu ý cần đảm bảo duy trì ở định mức tồn kho tối thiểu.

– Sau khi kết thúc ngày làm việc, nhân viên kho thực hiện ghi chép nhật ký hàng tồn kho và báo cáo nếu có phát sinh sai lệch

– Ngoài ra, nhân viên kho thực hiện kiểm tra và thống kê các mặt hàng dễ hư hỏng hoặc gần hết hạn cần thanh lý gấp – lập danh sách gửi phòng bán hàng.

– Hằng ngày, thực hiện giữ vệ sinh kho sạch sẽ, đảm bảo thông thoáng, an toàn cháy

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Phỏng vấn đậu, đi làm ngay.

- Tiếng Trung giỏi .

- Trung thực, thật thà, tự tin, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

- Tuổi : 22 -35 . Giới tính : Nam

- Trình độ học vấn :12/12 hoặc tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

- Ưu cầu : Tiếng trung giao tiếp , Có bằng lái xe nâng.

- Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức làm giờ hành chánh

Tại Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lượng: 10 - 20 triệu (Có thể deal cao hơn theo năng lực)

- Mỗi năm điều chỉnh tăng lương 1 lần

- Thưởng lễ tết, hiếu hỉ, sinh nhật, trung thu, 5/5 ÂL,...

- Du lịch, teambuilding cùng công ty

- Được làm việc trong môi trường nước ngoài.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, lương tổng tháng 13 và 1⁄2 tổng lương tháng 14.

- Được cấp đồng phục, chi phí công tác,KPI ..........

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.