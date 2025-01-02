Tuyển Hành chính kho Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Hành chính kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính kho Tại Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- p. Long Biên, Long Biên, Hà Nội

- Hà Nam, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành xe nâng để chuyển khoai tây vào kho lạnh với quản lý không gian và bố trí kho hợp lý nhằm tối đa hóa công suất lưu trữ và phù hợp với chất lượng khoai tây.
Giao khoai tây cho Sản xuất theo kế hoạch về khối lượng và số lô.
Sắp xếp lại pallet khoai tây theo yêu cầu.
Kiểm tra và bảo dưỡng xe nâng và các thiết bị liên quan để đảm bảo tình trạng tốt.
Kiểm tra tình trạng xe tải khi nhận khoai tây.
Thực hiện theo yêu cầu về an toàn thực phẩm, chương trình EHS và tuân thủ hệ thống ISO.
Đảm bảo mọi hoạt động thực hiện tuân thủ quy trình làm việc Nông nghiệp trong GCS và chính sách công ty.
Quản lý thiết bị và cơ sở hạ tầng trong kho.
Sắp xếp và cập nhật chấm công nhân viên.
Theo dõi và cập nhật tình trạng giao hàng khoai tây.
Theo dõi và cập nhật sản lượng bốc xếp.
Tương tác và phối hợp chủ động với các bộ phận liên quan khác trong hoạt động hàng ngày.
Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3 năm kinh nghiệm trong vận hành kho bãi.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong vận hành kho lạnh.
Cẩn thận, siêng năng, trung thực, tuân thủ cao.
Giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề, kỹ năng đàm phán.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm lái xe nâng điện.
Kỹ năng máy tính cơ bản (Word, Excel, Power Point...).
Tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên.

Tại Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng tháng 13
OT và BH theo Luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 111A pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

