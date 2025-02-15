Tuyển Hành chính kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các đơn hàng hoàn/trả từ khách hàng theo quy trình.

Kiểm tra tình trạng sản phẩm trả về (chất lượng, lỗi, tình trạng sử dụng...) và phân loại hàng hoàn.

Cập nhật thông tin hoàn hàng lên hệ thống và phối hợp với các bộ phận liên quan (CSKH, kế toán, kho vận...).

Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hoàn/trả hàng như đổi hàng, hoàn tiền, khiếu nại từ khách.

Hỗ trợ kiểm kê hàng hóa hoàn trả và đảm bảo tính chính xác giữa thực tế và hệ thống.

Đề xuất các phương án cải thiện quy trình xử lý hàng hoàn nhằm tối ưu hiệu suất và giảm tỷ lệ hoàn hàng.

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến kho vận theo yêu cầu.