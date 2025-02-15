Tuyển Hành chính kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP
- Hồ Chí Minh:
- 33 Nguyễn Trường Tộ, Tân Thành, Tân Phú, TP HCM, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các đơn hàng hoàn/trả từ khách hàng theo quy trình.
Kiểm tra tình trạng sản phẩm trả về (chất lượng, lỗi, tình trạng sử dụng...) và phân loại hàng hoàn.
Cập nhật thông tin hoàn hàng lên hệ thống và phối hợp với các bộ phận liên quan (CSKH, kế toán, kho vận...).
Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hoàn/trả hàng như đổi hàng, hoàn tiền, khiếu nại từ khách.
Hỗ trợ kiểm kê hàng hóa hoàn trả và đảm bảo tính chính xác giữa thực tế và hệ thống.
Đề xuất các phương án cải thiện quy trình xử lý hàng hoàn nhằm tối ưu hiệu suất và giảm tỷ lệ hoàn hàng.
Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến kho vận theo yêu cầu.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kho vận, hậu cần hoặc xử lý đơn hàng hoàn là một lợi thế.
Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang hoặc thương mại điện tử.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng KPI, lương tháng 13.
Hỗ trợ ăn trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
