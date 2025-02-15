Tuyển Hành chính kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Hành chính kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP

Hành chính kho

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 33 Nguyễn Trường Tộ, Tân Thành, Tân Phú, TP HCM, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các đơn hàng hoàn/trả từ khách hàng theo quy trình.
Kiểm tra tình trạng sản phẩm trả về (chất lượng, lỗi, tình trạng sử dụng...) và phân loại hàng hoàn.
Cập nhật thông tin hoàn hàng lên hệ thống và phối hợp với các bộ phận liên quan (CSKH, kế toán, kho vận...).
Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hoàn/trả hàng như đổi hàng, hoàn tiền, khiếu nại từ khách.
Hỗ trợ kiểm kê hàng hóa hoàn trả và đảm bảo tính chính xác giữa thực tế và hệ thống.
Đề xuất các phương án cải thiện quy trình xử lý hàng hoàn nhằm tối ưu hiệu suất và giảm tỷ lệ hoàn hàng.
Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến kho vận theo yêu cầu.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, độ tuổi từ 20 - 35, tốt nghiệp THPT trở lên.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kho vận, hậu cần hoặc xử lý đơn hàng hoàn là một lợi thế.
Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang hoặc thương mại điện tử.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6 - 8 triệu/tháng
Thưởng KPI, lương tháng 13.
Hỗ trợ ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 27B Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-hanh-chinh-kho-thu-nhap-6-8-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job301464
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Hành chính kho Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QMH Computer
Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH QMH Computer làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH QMH Computer
Hạn nộp: 26/02/2025
Nam Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP
Tuyển Hành chính kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP
Hạn nộp: 19/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NGUYỄN LINH
Tuyển Hành chính kho HỘ KINH DOANH NGUYỄN LINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
HỘ KINH DOANH NGUYỄN LINH
Hạn nộp: 19/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SAIGON ECO CRAFT
Tuyển Hành chính kho SAIGON ECO CRAFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu
SAIGON ECO CRAFT
Hạn nộp: 16/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex
Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING
Tuyển Hành chính kho CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING
Hạn nộp: 14/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân
Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam)
Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam)
Hạn nộp: 07/03/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aloha Thế Giới Chậu Cây
Tuyển Hành chính kho Aloha Thế Giới Chậu Cây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Aloha Thế Giới Chậu Cây
Hạn nộp: 07/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Hành chính kho Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QMH Computer
Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH QMH Computer làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH QMH Computer
Hạn nộp: 26/02/2025
Nam Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP
Tuyển Hành chính kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP
Hạn nộp: 19/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NGUYỄN LINH
Tuyển Hành chính kho HỘ KINH DOANH NGUYỄN LINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
HỘ KINH DOANH NGUYỄN LINH
Hạn nộp: 19/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SAIGON ECO CRAFT
Tuyển Hành chính kho SAIGON ECO CRAFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu
SAIGON ECO CRAFT
Hạn nộp: 16/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex
Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING
Tuyển Hành chính kho CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING
Hạn nộp: 14/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân
Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam)
Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam)
Hạn nộp: 07/03/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aloha Thế Giới Chậu Cây
Tuyển Hành chính kho Aloha Thế Giới Chậu Cây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Aloha Thế Giới Chậu Cây
Hạn nộp: 07/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hành chính kho SAIGON ECO CRAFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu SAIGON ECO CRAFT
6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính kho Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Delements làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Delements
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính kho Facio Shop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Facio Shop
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính kho HỘ KINH DOANH NGUYỄN LINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu HỘ KINH DOANH NGUYỄN LINH
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính kho Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vinhomes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm