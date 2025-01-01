Tuyển Hành chính kho Công ty TNHH Vạn Xuân làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Đường số 3, cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Phụ kho dược liệu và làm việc dưới sự quản lý của trưởng bộ phận.

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ Nhận ứng viên có bằng cấp Trung cấp dược

- Có sức khỏe tốt

- Chịu khó, siêng năng, trung thực

- Có tinh thần trách nhiệm

Tại Công ty TNHH Vạn Xuân Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian: Giờ hành chính từ 7h30 – 12h, 13h – 16h30 (Từ thứ 2 – thứ 7)

- Địa điểm làm việc: Đường số 3, Cụm Công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

- Được cấp trang thiết bị phù hợp với công việc

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động, nghỉ phép, được tham gia đóng BHXH, BHYT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vạn Xuân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vạn Xuân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.