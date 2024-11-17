Tuyển Hành chính kho Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 41 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội., Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nhập kho:

Tiếp nhận, kiểm tra và lập biên bản bàn giao hàng hóa nhập kho, đối chiếu với hóa đơn chứng từ đi kèm.

Sắp xếp, lưu trữ hàng hóa.

2. Quản lý dự trù và xuất kho:

Cac bộ phận gửi dự trù lĩnh hàng ngày trước 8h sáng mỗi ngày làm việc.

Dự trù lĩnh hàng:

Xuất kho:

Căn cứ vào dự trù lĩnh hàng đã được duyệt, thủ kho tiến hành xuất hàng và giao cho người dự trù lĩnh.

Xuất vật lý:

Thực hiện cập nhật thông tin xuất kho trên phần mềm quản lý kho ít nhất 1 lần/tuần, đảm bảo dữ liệu chính xác và khớp với thực tế.

Xuất trên phần mềm:

3. Quản lý hồ sơ:

Hoàn thiện và lưu trữ đầy đủ hồ sơ xuất nhập kho theo quy định của công ty.

Bảo quản hồ sơ cẩn thận, đảm bảo tính bảo mật và sẵn sàng cung cấp khi cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị Kinh doanh, Chuỗi cung ứng, Y tế hoặc các ngành liên quan đến nha khoa.

Trình độ học vấn:

Kinh nghiệm: Từ 01 - 03 năm kinh nghiệm tại các trong các lĩnh vực quản lý xuất/nhập kho hàng.

Kinh nghiệm:

Kiến thức chuyên môn:

Thành thảo kỹ năng tin học văn phòng.

Đã từng sử dụng các phân mềm xuất nhập kho.

Đã từng làm các công việc hành chính.

Kỹ năng:

Kỹ năng tin học văn phòng: Word, Excel.

Khả năng giao tiếp.

Có tính cẩn thận, tỉ mỉ & khả năng giải quyết công việc.

Tại Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng (nếu có) + Các chế độ đãi ngộ;

Thời gian làm việc: 08h00 - 17h30 từ Thứ 2 đến hết sáng Thứ 7, nghỉ chiều Thứ 7 và Chủ nhật;

Phụ cấp ăn trưa: 40.000đ/ngày;

Thưởng Lễ/Tết, Lương Tháng 13,...

Khám sức khỏe định kỳ, tham gia đầy đủ chể độ bảo hiểm theo quy định và những ưu đãi đặc biệt khi sử dụng dịch vụ của Công ty dành cho thân nhân.

Nghỉ Lễ/Tết, nghỉ phép năm, nghỉ hiếu/hỉ,... theo quy định của Nhà nước và Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam

