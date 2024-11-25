Tuyển Hành chính kho CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH

Hành chính kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính kho Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Xã An Lập, Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng

Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Theo dõi số liệu tồn kho hàng hóa trên hệ thống và thực tế.Thực hiện nhập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
Kiểm tra hàng hóa nhập từ NCC và thực hiện các quy trình kiểm tra.
Lập bảng kê nhập xuất tồn hàng hóa, theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa, vật tư tại nhà máy.Thực hiện các giao dịch nhập xuất trên hệ thống chính xác và kịp thời.
Nhận hồ sơ thanh toán từ các bộ phận khác chuyển đến, theo dõi các chi phí hành chính (văn phỏng phẩm, đồ dùng dụng cụ...). Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ để trình cho kế trường và BGĐ ký, đóng dấu.
Hỗ trợ chấm công, theo dõi đơn từ hành chính (nghỉ phép, tăng ca...)
Kiểm tra, lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ vào cuối tháng. Các công việc khác được phân công bởi cấp quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 21 - 30
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm hành chính nhân sự hoặc kế toán tổng hợp; kế toán kho
Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt Excel
Nhiệt tình, tinh thần phối hợp tốt, chịu được áp lực công việc. Tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn, chu đáo, cẩn trọng, chịu khó.

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực 8.000.000 – 12.000.000 triệu/ tháng
Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm, du lịch hàng năm,...
Có cơ hội được đào tạo, được thể hiện năng lực làm việc.Phúc lợi mừng sinh nhật, hiếu, hỉ, lễ 30/4, 2/9, tết dương lịch
Có cơ hội được đào tạo, được thể hiện năng lực làm việc và được ghi nhận, cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn.
Hỗ trợ Laptop, đầy đủ công cụ dụng cụ làm việc.
Có chỗ ở lại, hỗ trợ ăn uống
Thời gian: Thứ 2 - sáng Thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1489 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

