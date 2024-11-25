Tuyển Hành chính kho CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Xã An Lập, Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng

Theo dõi số liệu tồn kho hàng hóa trên hệ thống và thực tế.Thực hiện nhập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.

Kiểm tra hàng hóa nhập từ NCC và thực hiện các quy trình kiểm tra.

Lập bảng kê nhập xuất tồn hàng hóa, theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa, vật tư tại nhà máy.Thực hiện các giao dịch nhập xuất trên hệ thống chính xác và kịp thời.

Nhận hồ sơ thanh toán từ các bộ phận khác chuyển đến, theo dõi các chi phí hành chính (văn phỏng phẩm, đồ dùng dụng cụ...). Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ để trình cho kế trường và BGĐ ký, đóng dấu.

Hỗ trợ chấm công, theo dõi đơn từ hành chính (nghỉ phép, tăng ca...)

Kiểm tra, lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ vào cuối tháng. Các công việc khác được phân công bởi cấp quản lý.

Độ tuổi từ 21 - 30

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm hành chính nhân sự hoặc kế toán tổng hợp; kế toán kho

Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt Excel

Nhiệt tình, tinh thần phối hợp tốt, chịu được áp lực công việc. Tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn, chu đáo, cẩn trọng, chịu khó.

Lương: thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực 8.000.000 – 12.000.000 triệu/ tháng

Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm, du lịch hàng năm,...

Có cơ hội được đào tạo, được thể hiện năng lực làm việc.Phúc lợi mừng sinh nhật, hiếu, hỉ, lễ 30/4, 2/9, tết dương lịch

Có cơ hội được đào tạo, được thể hiện năng lực làm việc và được ghi nhận, cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn.

Hỗ trợ Laptop, đầy đủ công cụ dụng cụ làm việc.

Có chỗ ở lại, hỗ trợ ăn uống

Thời gian: Thứ 2 - sáng Thứ 7

