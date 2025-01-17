Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH QMH Computer làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nam Định: - Lô CN14, Khu Công nghiệp Mỹ Thuận, Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm soát chi phí

- Vận hành và giải quyết vấn đề của hệ thống SAP, ERP, và kho bãi

- Đào tạo quy trình

- Cải tiến quy trình/hệ thống

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Logistics hoặc Máy tính

- Tiếng Trung giao tiếp tốt

- Có kinh nghiệm quản lý Kho là một lợi thế

- Thành thạo hệ thống SAP, ERP, và các phần mềm tin học văn phòng

Tại Công Ty TNHH QMH Computer Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận khi tới phỏng vấn

Trợ cấp đi lại, nhà ở, chuyên cần:1.900.000 VNĐ

Trợ cấp đi lại, nhà ở, chuyên cần:

Trợ cấp ngôn ngữ Trung:1.000.000 - 3.000.000 VNĐ (theo cấp bậc chứng chỉ)

Trợ cấp ngôn ngữ Trung:

Trợ cấp ngôn ngữ Anh:1.000.000 - 3.000.000 VNĐ

Trợ cấp ngôn ngữ Anh:

Thưởng nỗ lực lên tới 600.000 VNĐ

Nhận 100% lương trong thời gian thử việc

Đóng Bảo hiểm trong thời gian thử việc

Có nghỉ sinh lý nữ

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc

Tăng ca theo quy định của Nhà nước

Có 12 ngày phép/ năm

Công ty cung cấp bữa ăn theo ca làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH QMH Computer

