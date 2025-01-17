Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH QMH Computer làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính kho Tại Công Ty TNHH QMH Computer
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Nam Định:
- Lô CN14, Khu Công nghiệp Mỹ Thuận, Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định, Thành phố Nam Định
Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm soát chi phí
- Vận hành và giải quyết vấn đề của hệ thống SAP, ERP, và kho bãi
- Đào tạo quy trình
- Cải tiến quy trình/hệ thống
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Logistics hoặc Máy tính
- Tiếng Trung giao tiếp tốt
- Có kinh nghiệm quản lý Kho là một lợi thế
- Thành thạo hệ thống SAP, ERP, và các phần mềm tin học văn phòng
Tại Công Ty TNHH QMH Computer Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận khi tới phỏng vấn
Trợ cấp đi lại, nhà ở, chuyên cần:1.900.000 VNĐ
Trợ cấp đi lại, nhà ở, chuyên cần:
Trợ cấp ngôn ngữ Trung:1.000.000 - 3.000.000 VNĐ (theo cấp bậc chứng chỉ)
Trợ cấp ngôn ngữ Trung:
Trợ cấp ngôn ngữ Anh:1.000.000 - 3.000.000 VNĐ
Trợ cấp ngôn ngữ Anh:
Thưởng nỗ lực lên tới 600.000 VNĐ
Nhận 100% lương trong thời gian thử việc
Đóng Bảo hiểm trong thời gian thử việc
Có nghỉ sinh lý nữ
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc
Tăng ca theo quy định của Nhà nước
Có 12 ngày phép/ năm
Công ty cung cấp bữa ăn theo ca làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH QMH Computer
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
