Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH Wurth Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - No. 4 Pho Quang Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Job description/ Mô Tả Công Việc

Functional area

• Support CPS project preparation, include data collection, accessory prepare, material follow, etc.

Hỗ trợ công tác chuẩn bị dự án, bao gồm thu thập dữ liệu, chuẩn bị phụ kiện, vật tư mang theo,...

• Support CPS project implementation, include goods receive, filling, labeling, etc.

Hỗ trợ bổ sung cho dự án CPS, bao gồm nhận hàng, bổ sung hàng lên kệ, dán nhãn, làm vệ sinh....

• Maintain customer on-site operation normally.

Hỗ trợ thường xuyên tại kho của khách hàng.

• Keep good relationship and communication in both customer side and inside.

Duy trì mối liên hệ tốt với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài

• Fulfill KPI of department.

Tiêu chí đánh giá về bổ sung hàng hóa kịp thời.

• Finish the other tasks be assigned by superior.

Các công việc khác được giao bởi cấp trên.

• Maintain and support 6-S principals and initiatives

Duy trì nguyên tắc 6S và khả năng phán đoán tình huống.

• Compliance to ISO9001-2008, ISO14001:2004 & OHSAS18001:2007

Tuân thủ qui trình ISO 9001-2008, ISO14001:2004 & OHSAS18001:2007

• Other works assigned by company.

Yêu cầu công việc khác từ công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Use Excel, PowerPoint, and Word office software expertly.

Thành thạo Microsoft office

• Good ability of data analysis.

Khả năng phân tích dữ liệu tốt

• Good ability of communication.

Khả năng kết nối mọi người trong công việc

• Have 2 years experience of warehouse operation at least; 3PL is preferred.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kho, 3 PL logistic

• Know about fastener products; fastener related work experience is preferred.

Có kiến thức về sản phẩm công nghiệp, hoặc từng làm cho các công ty sản xuất hàng công nghiệp.

• Adapt short time business trip.

Đáp ứng được yêu cầu công tác ngắn ngày.

• Have spirit of work hard, positive, team cooperation.

Làm việc tích cực, chủ động, hợp tác

• Have healthy body and can carry heavy goods.

Thể trạng tốt, sức khỏe tốt.

• Have primary ability of English.

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh

• College or above degree, major in logistic is preferred.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên nghành liên quan.

Tại Công Ty TNHH Wurth Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Bonus

